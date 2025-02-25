Так блины вы еще не готовили: выходят лучше любого торта (видео)
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Эти налистники с яблоками станут настоящим украшением любого стола
На Масленицу столы традиционно ломятся от разнообразных блинов. Раньше мы уже рассказывали, как приготовить тоненькие блины, которые не будут прилипать к сковороде.
Также мы предлагаем приготовить на Масленицу блины с яблочной начинкой. Сочетание тонких блинчиков и пряной начинки из корицы и яблок понравится как детям, так и взрослым.
Рецептом поделилась блогерша Nata.cooking.
Тесто:
- 2 яйца;
- 500 мл молока (или 400 мл молока и 100 мл кипятка);
- 2 ст.л сахара;
- щепотка соли;
- 180 г муки;
- 30 мл масла/сливочного масла;
- 1 ст.л мака (по желанию).
Начинка:
- 700 г яблок;
- 3-4 ст.л сахара;
- 1 ст.л корицы;
- 30-50 г сливочного масла;
- 50 г масла для смазывания блинчиков в форме.
Этапы приготовления:
- Для блинов к яйцам добавляем сахар, соль, половину от общего количества молока, всыпаем муку и замешиваем густое однородное тесто.
- Вливаем остальное молоко (если кипяток, то вводим его постоянно помешивая тесто). В конце добавляем мак и растительное масло или растопленное сливочное масло.
- Даем тесту отдохнуть минимум 10-15 минут и жарим блины.
- Для начинки яблоки нарезаем мелким кубиком (можно натереть на терке), на сковороде растапливаем масло, добавляем яблоки, сахар и корицу и тушим до 5-10 минут.
- Каждый блинчик делим на 4 одинаковые части, на край выкладываем по 1 ч.л. начинки и закручиваем блинчики.
- Складываем блинчики в форму, каждый слой обязательно перекладывая сливочным маслом и отправляем в духовку.
- Запекаем на температуре 180-200 градусов примерно 30 минут.
- Подавать можно с медом, орехами, мороженым или сметаной.