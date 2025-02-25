Так блины вы еще не готовили: выходят лучше любого торта (видео)

Эти налистники с яблоками станут настоящим украшением любого стола

На Масленицу столы традиционно ломятся от разнообразных блинов. Раньше мы уже рассказывали, как приготовить тоненькие блины, которые не будут прилипать к сковороде.

Также мы предлагаем приготовить на Масленицу блины с яблочной начинкой. Сочетание тонких блинчиков и пряной начинки из корицы и яблок понравится как детям, так и взрослым.

Рецептом поделилась блогерша Nata.cooking.

Тесто:

2 яйца;

500 мл молока (или 400 мл молока и 100 мл кипятка);

2 ст.л сахара;

щепотка соли;

180 г муки;

30 мл масла/сливочного масла;

1 ст.л мака (по желанию).

Начинка:

700 г яблок;

3-4 ст.л сахара;

1 ст.л корицы;

30-50 г сливочного масла;

50 г масла для смазывания блинчиков в форме.

Этапы приготовления: