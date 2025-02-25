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Так блины вы еще не готовили: выходят лучше любого торта (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Блинчики с яблоками
Блинчики с яблоками. Фото Скриншот Instagram/nata.cooking

Эти налистники с яблоками станут настоящим украшением любого стола

На Масленицу столы традиционно ломятся от разнообразных блинов. Раньше мы уже рассказывали, как приготовить тоненькие блины, которые не будут прилипать к сковороде.

Также мы предлагаем приготовить на Масленицу блины с яблочной начинкой. Сочетание тонких блинчиков и пряной начинки из корицы и яблок понравится как детям, так и взрослым.

Рецептом поделилась блогерша Nata.cooking.

Тесто:

  • 2 яйца;
  • 500 мл молока (или 400 мл молока и 100 мл кипятка);
  • 2 ст.л сахара;
  • щепотка соли;
  • 180 г муки;
  • 30 мл масла/сливочного масла;
  • 1 ст.л мака (по желанию).

Начинка:

  • 700 г яблок;
  • 3-4 ст.л сахара;
  • 1 ст.л корицы;
  • 30-50 г сливочного масла;
  • 50 г масла для смазывания блинчиков в форме.

Этапы приготовления:

  1. Для блинов к яйцам добавляем сахар, соль, половину от общего количества молока, всыпаем муку и замешиваем густое однородное тесто.
  2. Вливаем остальное молоко (если кипяток, то вводим его постоянно помешивая тесто). В конце добавляем мак и растительное масло или растопленное сливочное масло.
  3. Даем тесту отдохнуть минимум 10-15 минут и жарим блины.
  4. Для начинки яблоки нарезаем мелким кубиком (можно натереть на терке), на сковороде растапливаем масло, добавляем яблоки, сахар и корицу и тушим до 5-10 минут.
  5. Каждый блинчик делим на 4 одинаковые части, на край выкладываем по 1 ч.л. начинки и закручиваем блинчики.
  6. Складываем блинчики в форму, каждый слой обязательно перекладывая сливочным маслом и отправляем в духовку.
  7. Запекаем на температуре 180-200 градусов примерно 30 минут.
  8. Подавать можно с медом, орехами, мороженым или сметаной.
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#Рецепты #Яблоки #Блины #Готовим дома