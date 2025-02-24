Цей рецепт млинців ніколи не підводить: завжди виходять тоненькі та ідеальні (відео)
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Чудовий рецепт млинців на Колодія
На Масляну, або ж Колодій, готують страви з великою кількістю молочних продуктів. Ми розповідали, як приготувати смачні палюшки. Тепер ділимось рецептом універсальних млинців.
Як їх приготувати, розповіла у своєму відео кулінарна блогерка Лілія Цвіт. Млинці завжди вдаються дуже смачними, тоненькими, не рвуться і не прилипають. Також після заморожування вони не тріскаються, тож їх можна вже з начинкою класти в морозилку як напівфабрикати.
Інгредієнти:
- яйця — 3 шт.
- цукор — 50 г
- сіль — 1/4 ч. л.
- молоко — 500 мл
- крохмаль — 20 г
- борошно — 300 г
- олія — 50 мл
- окріп — 200 мл
Спосіб приготування:
- До яєць додаємо цукор, трохи солі. Збиваємо міксером кілька хвилин — до розчинення цукру.
- Поступово додаємо молоко кімнатної температури у два-три підходи. Далі додаємо крохмаль та борошно.
- Замішуємо тісто на низьких обертах міксера. Наприкінці додаємо олію і знову перемішуємо.
- Заварюємо його, поступово вливаючи окріп та перемішуючи. Залишаємо готове тісто на 30 хвилин.
- Перед першим млинцем пательню змащуємо олію та дуже добре розігріваємо. Наливаємо тісто та розподіляємо.
- Коли млинець "схопиться", перевертаємо. З другої сторони смажимо буквально 30 секунд і забираємо млинець.
Важливо перемішувати тісто перед кожним наступним млинцем. Такі млинці чудово підходять для будь-якої начинки, як солоної, так і солодкої. Також ми ділились рецептом апетитних вареників з капустою.