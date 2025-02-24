Цей рецепт млинців ніколи не підводить: завжди виходять тоненькі та ідеальні (відео)

Чудовий рецепт млинців на Колодія

На Масляну, або ж Колодій, готують страви з великою кількістю молочних продуктів. Ми розповідали, як приготувати смачні палюшки. Тепер ділимось рецептом універсальних млинців.

Як їх приготувати, розповіла у своєму відео кулінарна блогерка Лілія Цвіт. Млинці завжди вдаються дуже смачними, тоненькими, не рвуться і не прилипають. Також після заморожування вони не тріскаються, тож їх можна вже з начинкою класти в морозилку як напівфабрикати.

Інгредієнти:

яйця — 3 шт.

цукор — 50 г

сіль — 1/4 ч. л.

молоко — 500 мл

крохмаль — 20 г

борошно — 300 г

олія — 50 мл

окріп — 200 мл

Спосіб приготування:

До яєць додаємо цукор, трохи солі. Збиваємо міксером кілька хвилин — до розчинення цукру. Поступово додаємо молоко кімнатної температури у два-три підходи. Далі додаємо крохмаль та борошно. Замішуємо тісто на низьких обертах міксера. Наприкінці додаємо олію і знову перемішуємо. Заварюємо його, поступово вливаючи окріп та перемішуючи. Залишаємо готове тісто на 30 хвилин. Перед першим млинцем пательню змащуємо олію та дуже добре розігріваємо. Наливаємо тісто та розподіляємо. Коли млинець "схопиться", перевертаємо. З другої сторони смажимо буквально 30 секунд і забираємо млинець.

Важливо перемішувати тісто перед кожним наступним млинцем. Такі млинці чудово підходять для будь-якої начинки, як солоної, так і солодкої. Також ми ділились рецептом апетитних вареників з капустою.