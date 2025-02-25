Не гірше за ковбасу з магазину: як приготувати печінковий хлібець (відео)

Вам знадобляться лише прості інгредієнти та трохи часу

Печінковий хлібець, як і ковбаса домашнього приготування, — чудова страва, яка допоможе урізноманітнити повсякденний раціон. І хоч для приготування цієї страви доведеться згаяти час, результат себе повністю виправдає. Не виключено, що печінковий хлібець стане однією з найулюбленіших страв у вашій родині.

Про те, як приготувати хлібець із печінки, розповіла блогер zhuravlina_cooking.

Інгредієнти:

печінка куряча відварена — 500 г (вага сирої печінки 650 г);

морква відварена — 2 шт. (300 г);

зелена цибуля, кріп та петрушка — 50 г;

сир твердий — 100 г;

яйця варені — 2 шт.

Для заливки:

яйця — 3 шт.;

молоко — 100 мл;

сіль — 1/2 ч.л;

сухий часник — 1/2 ч.л;

перець чорний мелений на смак.

Етапи приготування: