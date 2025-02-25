Не гірше за ковбасу з магазину: як приготувати печінковий хлібець (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Вам знадобляться лише прості інгредієнти та трохи часу
Печінковий хлібець, як і ковбаса домашнього приготування, — чудова страва, яка допоможе урізноманітнити повсякденний раціон. І хоч для приготування цієї страви доведеться згаяти час, результат себе повністю виправдає. Не виключено, що печінковий хлібець стане однією з найулюбленіших страв у вашій родині.
Про те, як приготувати хлібець із печінки, розповіла блогер zhuravlina_cooking.
Інгредієнти:
- печінка куряча відварена — 500 г (вага сирої печінки 650 г);
- морква відварена — 2 шт. (300 г);
- зелена цибуля, кріп та петрушка — 50 г;
- сир твердий — 100 г;
- яйця варені — 2 шт.
Для заливки:
- яйця — 3 шт.;
- молоко — 100 мл;
- сіль — 1/2 ч.л;
- сухий часник — 1/2 ч.л;
- перець чорний мелений на смак.
Етапи приготування:
- Варену моркву натерти на велику тертку. Печінку курячу варену нарізати шматочками. Печінка має бути не переварена та не дуже жорстка. Натерти на велику тертку твердий сир. Зелень дрібно нарізати. Яйця нарізати великими кубиками.
- Для заливки: в глибоку миску вбити яйця, додати перець, сіль, сухий часник, молоко і збовтати виделкою.
- Всі інгредієнти перекласти в миску до яєць збовтаних та перемішати обережно ложкою.
- Форму застелити пергаментом. Перекласти всю масу в форму, розрівняти добре ложкою.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно годину.