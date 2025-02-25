Не хуже колбасы из магазина: как приготовить печеночный хлебец (видео)

Вам понадобятся только простые ингредиенты и немного времени

Печеночный хлебец, как и колбаса домашнего приготовления, – прекрасное блюдо, которое поможет разнообразить повседневный рацион. И хотя для приготовления этого хлебца придется потратить время, результат себя полностью оправдает. Не исключено, что печеночный хлебец станет одним из самых любимых блюд в вашей семье.

О том, как приготовить хлебец из печени, рассказала блогерша zhuravlina_cooking.

Ингредиенты:

печень куриная отварная – 500 г (вес сырой печени 650 г);

морковь отварная – 2 шт. (300 г);

зеленый лук, укроп и петрушка — 50 г;

сыр твердый – 100 г;

яйца вареные – 2 шт.

Для заливки:

яйца — 3 шт.;

молоко – 100 мл;

соль — 1/2 ч.л;

сухой чеснок – 1/2 ч.л;

перец черный молотый по вкусу.

Этапы приготовления: