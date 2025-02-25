Не хуже колбасы из магазина: как приготовить печеночный хлебец (видео)
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Вам понадобятся только простые ингредиенты и немного времени
Печеночный хлебец, как и колбаса домашнего приготовления, – прекрасное блюдо, которое поможет разнообразить повседневный рацион. И хотя для приготовления этого хлебца придется потратить время, результат себя полностью оправдает. Не исключено, что печеночный хлебец станет одним из самых любимых блюд в вашей семье.
О том, как приготовить хлебец из печени, рассказала блогерша zhuravlina_cooking.
Ингредиенты:
- печень куриная отварная – 500 г (вес сырой печени 650 г);
- морковь отварная – 2 шт. (300 г);
- зеленый лук, укроп и петрушка — 50 г;
- сыр твердый – 100 г;
- яйца вареные – 2 шт.
Для заливки:
- яйца — 3 шт.;
- молоко – 100 мл;
- соль — 1/2 ч.л;
- сухой чеснок – 1/2 ч.л;
- перец черный молотый по вкусу.
Этапы приготовления:
- Вареную морковь натереть на крупной терке. Печень куриную вареную нарезать кусочками. Печень должна быть не переварена и не очень жесткая. Натереть на крупную терку сыр. Зелень мелко порезать. Яйца порезать большими кубиками.
- Для заливки: в глубокую миску вбить яйца, добавить перец, соль, сухой чеснок, молоко и перемешать.
- Все ингредиенты переложить в миску к взболтанным яйцам и перемешать осторожно ложкой.
- Форму застелить пергаментом. Переложить всю массу в форму, хорошо разровнять ложкой.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно час.