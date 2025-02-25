Укр

Не хуже колбасы из магазина: как приготовить печеночный хлебец (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Печеночная запеканка понравится как взрослым, так и детям
Печеночная запеканка понравится как взрослым, так и детям. Фото Скриншот tiktok.com/@zhuravlina_cooking

Вам понадобятся только простые ингредиенты и немного времени

Печеночный хлебец, как и колбаса домашнего приготовления, – прекрасное блюдо, которое поможет разнообразить повседневный рацион. И хотя для приготовления этого хлебца придется потратить время, результат себя полностью оправдает. Не исключено, что печеночный хлебец станет одним из самых любимых блюд в вашей семье.

О том, как приготовить хлебец из печени, рассказала блогерша zhuravlina_cooking.

Ингредиенты:

  • печень куриная отварная – 500 г (вес сырой печени 650 г);
  • морковь отварная – 2 шт. (300 г);
  • зеленый лук, укроп и петрушка — 50 г;
  • сыр твердый – 100 г;
  • яйца вареные – 2 шт.

Для заливки:

  • яйца — 3 шт.;
  • молоко – 100 мл;
  • соль — 1/2 ч.л;
  • сухой чеснок – 1/2 ч.л;
  • перец черный молотый по вкусу.

Этапы приготовления:

  1. Вареную морковь натереть на крупной терке. Печень куриную вареную нарезать кусочками. Печень должна быть не переварена и не очень жесткая. Натереть на крупную терку сыр. Зелень мелко порезать. Яйца порезать большими кубиками.
  2. Для заливки: в глубокую миску вбить яйца, добавить перец, соль, сухой чеснок, молоко и перемешать.
  3. Все ингредиенты переложить в миску к взболтанным яйцам и перемешать осторожно ложкой.
  4. Форму застелить пергаментом. Переложить всю массу в форму, хорошо разровнять ложкой.
  5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно час.
Теги:
#Рецепты #Закуски #Печень #Запеканки