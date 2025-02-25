Якщо вдома є трохи курки і кілька картоплин, приготуйте цю ароматну страву: простий рецепт (відео)

Чудовий перекус, який зручно брати з собою

Оригінальні рецепти дозволяють урізноманітнити своє щоденне меню. Ми розповідали, як приготувати ліниві хачапурі з сиром. Тепер ділимось рецептом смачних пиріжків.

На кулінарному ютуб-каналі PRATİK YEMEKLER розповіли, як приготувати оригінальну та ситну страву – картопляні рулети з курячою начинкою. Це чудовий варіант для обіду або вечері, або перекус, який зручно брати з собою.

Інгредієнти:

Картопля — 5 шт

Яйця — 3 шт

Перець солодкий — 2 шт

Цибуля — 1 шт

Петрушка — до смаку

Борошно — 40 г

Сіль — 8 г

Перець чорний мелений — 1/2 ч. л.

Для начинки:

Цибуля — 1 шт

Олія рослинна — 20 мл

Куряче філе — 200 г

Перець червоний — 3 шт.

Перець зелений — 2 шт.

Часник — 2 зубчики

Сіль — 8 г

Перець чорний мелений — 1/2 ч. л.

Кмин — 1/2 ч. л.

Пластівці червоного перцю — 1 ч. л.

Сир чеддер — 20 г

Для посипання:

Сир чеддер — 100 г

Петрушка — до смаку

Спосіб приготування:

Натріть картоплю на грубій тертці. Промийте натерту картоплю під проточною водою, використовуючи сито. Перекладіть промиту картоплю в миску. Додайте яйця, нарізані перець, цибулю та петрушку. Додайте борошно, сіль та чорний перець. Ретельно перемішайте всі інгредієнти. Застеліть деко папером для випічки та змастіть його олією. Вилийте картопляну суміш на деко та рівномірно розподіліть. Вирівняйте поверхню та випікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 20-25 хвилин. Тим часом для начинки розігрійте олію на сковороді та обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте куряче філе та обсмажуйте протягом 6-7 хвилин, періодично помішуючи. Додайте нарізані перці та часник, перемішайте. Додайте сіль, чорний перець, кмин, пластівці червоного перцю та сир чеддер, перемішайте та зніміть з вогню. Дайте картопляній основі трохи охолонути, щоб її було зручно брати руками. Розділіть картопляну основу на 6 рівних частин. На кожну частину викладіть курячу начинку та згорніть рулетом. Викладіть рулети на деко, посипте тертим сиром чеддер та петрушкою. Випікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 15 хвилин.

Подавайте картопляні рулети гарячими, зі сметаною або іншим улюбленим соусом. Також ми ділились рецептом чудової запіканки з фаршем.