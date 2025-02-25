Якщо вдома є трохи курки і кілька картоплин, приготуйте цю ароматну страву: простий рецепт (відео)
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Чудовий перекус, який зручно брати з собою
Оригінальні рецепти дозволяють урізноманітнити своє щоденне меню. Ми розповідали, як приготувати ліниві хачапурі з сиром. Тепер ділимось рецептом смачних пиріжків.
На кулінарному ютуб-каналі PRATİK YEMEKLER розповіли, як приготувати оригінальну та ситну страву – картопляні рулети з курячою начинкою. Це чудовий варіант для обіду або вечері, або перекус, який зручно брати з собою.
Інгредієнти:
- Картопля — 5 шт
- Яйця — 3 шт
- Перець солодкий — 2 шт
- Цибуля — 1 шт
- Петрушка — до смаку
- Борошно — 40 г
- Сіль — 8 г
- Перець чорний мелений — 1/2 ч. л.
Для начинки:
- Цибуля — 1 шт
- Олія рослинна — 20 мл
- Куряче філе — 200 г
- Перець червоний — 3 шт.
- Перець зелений — 2 шт.
- Часник — 2 зубчики
- Сіль — 8 г
- Перець чорний мелений — 1/2 ч. л.
- Кмин — 1/2 ч. л.
- Пластівці червоного перцю — 1 ч. л.
- Сир чеддер — 20 г
Для посипання:
- Сир чеддер — 100 г
- Петрушка — до смаку
Спосіб приготування:
- Натріть картоплю на грубій тертці. Промийте натерту картоплю під проточною водою, використовуючи сито. Перекладіть промиту картоплю в миску.
- Додайте яйця, нарізані перець, цибулю та петрушку. Додайте борошно, сіль та чорний перець. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
- Застеліть деко папером для випічки та змастіть його олією. Вилийте картопляну суміш на деко та рівномірно розподіліть.
- Вирівняйте поверхню та випікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 20-25 хвилин. Тим часом для начинки розігрійте олію на сковороді та обсмажте цибулю до золотистого кольору.
- Додайте куряче філе та обсмажуйте протягом 6-7 хвилин, періодично помішуючи. Додайте нарізані перці та часник, перемішайте. Додайте сіль, чорний перець, кмин, пластівці червоного перцю та сир чеддер, перемішайте та зніміть з вогню.
- Дайте картопляній основі трохи охолонути, щоб її було зручно брати руками. Розділіть картопляну основу на 6 рівних частин.
- На кожну частину викладіть курячу начинку та згорніть рулетом. Викладіть рулети на деко, посипте тертим сиром чеддер та петрушкою. Випікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 15 хвилин.
Подавайте картопляні рулети гарячими, зі сметаною або іншим улюбленим соусом. Також ми ділились рецептом чудової запіканки з фаршем.