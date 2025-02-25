Укр

Если дома есть немного курицы и несколько картофелин, приготовьте это ароматное блюдо: простой рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Очень простой рецепт из картофеля и курятины
Очень простой рецепт из картофеля и курятины. Фото Скриншот из видео

Прекрасный перекус, который удобно брать с собой

Оригинальные рецепты позволяют разнообразить свое ежедневное меню. Мы рассказывали, как приготовить ленивые хачапури. Теперь делимся рецептом вкусных пирожков.

На кулинарном ютуб-канале PRATİK YEMEKLER рассказали, как приготовить оригинальное и сытное блюдо – картофельные рулеты с куриной начинкой. Это отличный вариант для обеда либо ужина, либо перекус, который удобно брать с собой.

Ингредиенты:

  • Картофель — 5 шт
  • Яйца — 3 шт
  • Перец сладкий — 2 шт.
  • Лук — 1 шт
  • Петрушка — по вкусу
  • Мука — 40 г
  • Соль — 8 г
  • Перец черный молотый – 1/2 ч. л.

Для начинки:

  • Лук — 1 шт
  • Масло растительное — 20 мл
  • Куриное филе — 200 г
  • Перец красный – 3 шт.
  • Перец зеленый – 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль — 8 г
  • Перец черный молотый – 1/2 ч. л.
  • Тмин – 1/2 ч. л.
  • Хлопья красного перца – 1 ч. л.
  • Сыр чеддер — 20 г

Для посыпки:

  • Сыр чеддер — 100 г
  • Петрушка — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Натрите картофель на грубой терке. Промойте натертый картофель под проточной водой, используя сито. Переложите промытый картофель в миску.
  2. Добавьте яйца, нарезанный перец, лук и петрушку. Добавьте муку, соль и чёрный перец. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
  3. Застелите противень бумагой для выпечки и смажьте ее маслом. Вылейте картофельную смесь на противень и равномерно распределите.
  4. Выровняйте поверхность и выпекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 20-25 минут. Для начинки разогрейте масло на сковороде и обжарьте лук до золотистого цвета.
  5. Добавьте куриное филе и обжаривайте в течение 6-7 минут, периодически помешивая. Добавьте нарезанные перцы и чеснок, перемешайте. Добавьте соль, черный перец, тмин, хлопья красного перца и сыр чеддер, перемешайте и снимите с огня.
  6. Дайте картофельной основе немного остыть, чтобы ее было удобно брать руками. Разделите картофельное основание на 6 равных частей.
  7. На каждую часть выложите куриную начинку и сверните рулетом. Выложите рулеты на противень, посыпьте тертым сыром чеддер и петрушкой. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 15 минут.

Подавайте картофельные рулеты горячими, со сметаной или другим излюбленным соусом. Также мы делились рецептом замечательной запеканки с фаршем.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Курятина #Пирожки