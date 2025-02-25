Если дома есть немного курицы и несколько картофелин, приготовьте это ароматное блюдо: простой рецепт (видео)
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Прекрасный перекус, который удобно брать с собой
Оригинальные рецепты позволяют разнообразить свое ежедневное меню. Мы рассказывали, как приготовить ленивые хачапури. Теперь делимся рецептом вкусных пирожков.
На кулинарном ютуб-канале PRATİK YEMEKLER рассказали, как приготовить оригинальное и сытное блюдо – картофельные рулеты с куриной начинкой. Это отличный вариант для обеда либо ужина, либо перекус, который удобно брать с собой.
Ингредиенты:
- Картофель — 5 шт
- Яйца — 3 шт
- Перец сладкий — 2 шт.
- Лук — 1 шт
- Петрушка — по вкусу
- Мука — 40 г
- Соль — 8 г
- Перец черный молотый – 1/2 ч. л.
Для начинки:
- Лук — 1 шт
- Масло растительное — 20 мл
- Куриное филе — 200 г
- Перец красный – 3 шт.
- Перец зеленый – 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль — 8 г
- Перец черный молотый – 1/2 ч. л.
- Тмин – 1/2 ч. л.
- Хлопья красного перца – 1 ч. л.
- Сыр чеддер — 20 г
Для посыпки:
- Сыр чеддер — 100 г
- Петрушка — по вкусу
Способ приготовления:
- Натрите картофель на грубой терке. Промойте натертый картофель под проточной водой, используя сито. Переложите промытый картофель в миску.
- Добавьте яйца, нарезанный перец, лук и петрушку. Добавьте муку, соль и чёрный перец. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Застелите противень бумагой для выпечки и смажьте ее маслом. Вылейте картофельную смесь на противень и равномерно распределите.
- Выровняйте поверхность и выпекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 20-25 минут. Для начинки разогрейте масло на сковороде и обжарьте лук до золотистого цвета.
- Добавьте куриное филе и обжаривайте в течение 6-7 минут, периодически помешивая. Добавьте нарезанные перцы и чеснок, перемешайте. Добавьте соль, черный перец, тмин, хлопья красного перца и сыр чеддер, перемешайте и снимите с огня.
- Дайте картофельной основе немного остыть, чтобы ее было удобно брать руками. Разделите картофельное основание на 6 равных частей.
- На каждую часть выложите куриную начинку и сверните рулетом. Выложите рулеты на противень, посыпьте тертым сыром чеддер и петрушкой. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 15 минут.
Подавайте картофельные рулеты горячими, со сметаной или другим излюбленным соусом. Также мы делились рецептом замечательной запеканки с фаршем.