Це тістечко з ароматом кави — найсмачніше: простий шоколадний рецепт (відео)
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Розкішний десерт своїми силами
Якщо хочеться солоденького, не обов’язково бігти в магазин. Ми розповідали, як приготувати вдома зефір. Тепер ділимось рецептом апетитного і ароматного кавового фондану.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка Валерія Матрохіна. Начинку можна додавати, а можна просто заповнити форми начинкою. Якщо все зробити правильно, у вас вийде розкішний десерт. Коли розрізаєш його виделкою, з нього випікає шоколадна маса з ароматом кави.
Інгредієнти:
- Чорний шоколад — 100 г
- Вершкове масло — 35 г
- Еспресо — 40-50 мл
- Яйця — 2 шт
- Цукор — 35 г
- Борошно — 30 г
- Начинка (за бажанням):
- Полуниця
- Сир з пліснявою
Спосіб приготування:
- Яйця збиваємо з цукром до піни. Тим часом чорний шоколад розтоплюємо з маслом на паровій бані.
- Заварюємо каву і залишаємо, щоб охолола. Розтоплений шоколад з маслом знімаємо з парової бані. Постійно помішуючи, вливаємо яйця.
- Додаємо до суміші каву та всипаємо борошно. Перемішуємо до поєднання в одну густу та ароматну масу.
- Беремо будь-які форми для випікання, головне, щоб були порційними. Змащуємо їх маслом та щедро засипаємо какао, висипаємо залишки.
- Наливаємо тісто менше, ніж наполовину. Додаємо начинку та ще доливаємо тісто, не доходячи до верху 1-2 см.
- У розігріту до 180-190 градусів духовку ставимо випікатись. Залежно від розміру форми час випікання становить 5-10 хвилин. Секрет у тому, щоб випікати до моменту, поки середина ще буде хитатись.
Обережно дістаємо готові фондани з форми та посипаємо пудрою. Також ми розповідали, як приготувати ліниві круасани з готового тіста.