Це тістечко з ароматом кави — найсмачніше: простий шоколадний рецепт (відео)

Розкішний десерт своїми силами

Якщо хочеться солоденького, не обов’язково бігти в магазин. Ми розповідали, як приготувати вдома зефір. Тепер ділимось рецептом апетитного і ароматного кавового фондану.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Валерія Матрохіна. Начинку можна додавати, а можна просто заповнити форми начинкою. Якщо все зробити правильно, у вас вийде розкішний десерт. Коли розрізаєш його виделкою, з нього випікає шоколадна маса з ароматом кави.

Інгредієнти:

Чорний шоколад — 100 г

Вершкове масло — 35 г

Еспресо — 40-50 мл

Яйця — 2 шт

Цукор — 35 г

Борошно — 30 г

Начинка (за бажанням):

Полуниця

Сир з пліснявою

Спосіб приготування:

Яйця збиваємо з цукром до піни. Тим часом чорний шоколад розтоплюємо з маслом на паровій бані. Заварюємо каву і залишаємо, щоб охолола. Розтоплений шоколад з маслом знімаємо з парової бані. Постійно помішуючи, вливаємо яйця. Додаємо до суміші каву та всипаємо борошно. Перемішуємо до поєднання в одну густу та ароматну масу. Беремо будь-які форми для випікання, головне, щоб були порційними. Змащуємо їх маслом та щедро засипаємо какао, висипаємо залишки. Наливаємо тісто менше, ніж наполовину. Додаємо начинку та ще доливаємо тісто, не доходячи до верху 1-2 см. У розігріту до 180-190 градусів духовку ставимо випікатись. Залежно від розміру форми час випікання становить 5-10 хвилин. Секрет у тому, щоб випікати до моменту, поки середина ще буде хитатись.

Обережно дістаємо готові фондани з форми та посипаємо пудрою. Також ми розповідали, як приготувати ліниві круасани з готового тіста.