Это пирожное с ароматом кофе – самое вкусное: простой шоколадный рецепт (видео)
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Роскошный десерт своими силами
Если хочется сладенького, не обязательно бежать в магазин. Мы рассказывали, как приготовить дома зефир. Теперь делимся рецептом аппетитного и ароматного кофейного фондана.
Рецептом поделилась кулинарная блоггер Валерия Матрохина. Начинку можно прибавлять, а можно просто заполнить формы начинкой. Если все сделать верно, у вас получится шикарный десерт. Когда разрезаешь его вилкой, из него выпекает шоколадная масса с ароматом кофе.
Ингредиенты:
- Черный шоколад — 100 г
- Сливочное масло — 35 г
- Эспрессо – 40-50 мл
- Яйца — 2 шт
- Сахар — 35 г
- Мука — 30 г
- Начинка (по желанию):
- Клубника
- Сыр с плесенью
Способ приготовления:
- Яйца взбиваем с сахаром в пену. Тем временем черный шоколад растапливаем с маслом на паровой бане.
- Завариваем кофе и оставляем, чтобы остыла. Растопленный шоколад с маслом снимаем с паровой бани. Постоянно помешивая, вливаем яйца.
- Добавляем в смесь кофе и всыпаем муку. Перемешиваем в сочетание в одну густую и ароматную массу.
- Берем любые формы для выпечки, главное, чтобы они были порционными. Смазываем их маслом и обильно засыпаем какао, высыпаем остатки.
- Наливаем тесто меньше, чем наполовину. Добавляем начинку и доливаем тесто, не доходя до верха 1-2 см.
- В разогретую до 180-190 градусов духовку ставим выпекаться. В зависимости от размера формы время выпекания составляет 5-10 минут. Секрет в том, чтобы выпекать до того момента, пока середина еще будет шататься.
Осторожно достаем готовые фонданы из формы и посыпаем пудрой. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые круасаны из готового теста.