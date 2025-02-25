Это пирожное с ароматом кофе – самое вкусное: простой шоколадный рецепт (видео)

Роскошный десерт своими силами

Если хочется сладенького, не обязательно бежать в магазин. Мы рассказывали, как приготовить дома зефир. Теперь делимся рецептом аппетитного и ароматного кофейного фондана.

Рецептом поделилась кулинарная блоггер Валерия Матрохина. Начинку можно прибавлять, а можно просто заполнить формы начинкой. Если все сделать верно, у вас получится шикарный десерт. Когда разрезаешь его вилкой, из него выпекает шоколадная масса с ароматом кофе.

Ингредиенты:

Черный шоколад — 100 г

Сливочное масло — 35 г

Эспрессо – 40-50 мл

Яйца — 2 шт

Сахар — 35 г

Мука — 30 г

Начинка (по желанию):

Клубника

Сыр с плесенью

Способ приготовления:

Яйца взбиваем с сахаром в пену. Тем временем черный шоколад растапливаем с маслом на паровой бане. Завариваем кофе и оставляем, чтобы остыла. Растопленный шоколад с маслом снимаем с паровой бани. Постоянно помешивая, вливаем яйца. Добавляем в смесь кофе и всыпаем муку. Перемешиваем в сочетание в одну густую и ароматную массу. Берем любые формы для выпечки, главное, чтобы они были порционными. Смазываем их маслом и обильно засыпаем какао, высыпаем остатки. Наливаем тесто меньше, чем наполовину. Добавляем начинку и доливаем тесто, не доходя до верха 1-2 см. В разогретую до 180-190 градусов духовку ставим выпекаться. В зависимости от размера формы время выпекания составляет 5-10 минут. Секрет в том, чтобы выпекать до того момента, пока середина еще будет шататься.

Осторожно достаем готовые фонданы из формы и посыпаем пудрой. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые круасаны из готового теста.