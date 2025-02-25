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Это пирожное с ароматом кофе – самое вкусное: простой шоколадный рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Нежный шоколадно-кофейный фондан
Нежный шоколадно-кофейный фондан. Фото vikna.tv

Роскошный десерт своими силами

Если хочется сладенького, не обязательно бежать в магазин. Мы рассказывали, как приготовить дома зефир. Теперь делимся рецептом аппетитного и ароматного кофейного фондана.

Рецептом поделилась кулинарная блоггер Валерия Матрохина. Начинку можно прибавлять, а можно просто заполнить формы начинкой. Если все сделать верно, у вас получится шикарный десерт. Когда разрезаешь его вилкой, из него выпекает шоколадная масса с ароматом кофе.

Ингредиенты:

  • Черный шоколад — 100 г
  • Сливочное масло — 35 г
  • Эспрессо – 40-50 мл
  • Яйца — 2 шт
  • Сахар — 35 г
  • Мука — 30 г
  • Начинка (по желанию):
  • Клубника
  • Сыр с плесенью

Способ приготовления:

  1. Яйца взбиваем с сахаром в пену. Тем временем черный шоколад растапливаем с маслом на паровой бане.
  2. Завариваем кофе и оставляем, чтобы остыла. Растопленный шоколад с маслом снимаем с паровой бани. Постоянно помешивая, вливаем яйца.
  3. Добавляем в смесь кофе и всыпаем муку. Перемешиваем в сочетание в одну густую и ароматную массу.
  4. Берем любые формы для выпечки, главное, чтобы они были порционными. Смазываем их маслом и обильно засыпаем какао, высыпаем остатки.
  5. Наливаем тесто меньше, чем наполовину. Добавляем начинку и доливаем тесто, не доходя до верха 1-2 см.
  6. В разогретую до 180-190 градусов духовку ставим выпекаться. В зависимости от размера формы время выпекания составляет 5-10 минут. Секрет в том, чтобы выпекать до того момента, пока середина еще будет шататься.

Осторожно достаем готовые фонданы из формы и посыпаем пудрой. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые круасаны из готового теста.

Теги:
#Рецепт #Кофе #Шоколад #Десерт