Ці рум’яні пампухи ви приготуєте за кілька хвилин: секрет — у сирному тісті (відео)

Чудовий рецепт апетитних і сирних пончиків

На Масляну або Колодій українці більше готували вареники, ніж млинці. Ми розповідали, як смачно приготувати вареники. Тепер поділимось рецептом апетитних сирних пончиків.

Смачні, рум'яні пампухи можна приготувати всього за кілька хвилин, без особливих зусиль та клопоту. Рецепт ідеально підходить, якщо ви не хочете возитися з дріжджовим тістом. Як їх приготувати, розповіла на своєму ютуб-каналі кулінарна блогерка Лілія Цвіт.

Інгредієнти:

сир кисломолочний — 500 г

яйця — 4 шт

цукор — 100 г

ванільний цукор — 1 п. 16 г

сода — 1 ч. л.

оцет — 1 ст. л.

борошно — 600 г

лимонна цедра — 1 ч. л.

олія для смаження — 0,5 л

Спосіб приготування:

Кисломолочний сир розтираємо ложкою. Додаємо цукор і продовжуємо розтирати. Додаємо яйця. Також додаємо ванільний цукор і соду, погашену оцтом. Перемішуємо. Додаємо цедру та починаємо всипати борошно. Поступово додаючи, замішуємо тісто — спочатку ложкою, потім руками. Тісто повинно вийти м’яким і легким. Викладаємо його на поверхню, присипаємо борошном. Розкочуємо та вирізаємо формою кульки. Смажимо в розпеченій олії, перевертаємо і смажимо з другого боку. Олії повинно бути багато. Викладаємо на паперові серветки. Коли серветки вберуть зайвий жир, обвалюємо пончики в цукровій пудрі.

Це надзвичайно смачно — пончики виходять дуже м’якими, пишними і апетитними. Також ми розповідали, як приготувати апетитні палюшки.