Эти румяные пышки вы приготовите за несколько минут: секрет — в сырном тесте (видео)

Отличный рецепт аппетитных творожных пончиков

На Масленицу или Колодий украинцы больше готовили вареники, чем блины. Мы рассказывали, как вкусно приготовить вареники. Теперь поделимся рецептом аппетитных творожных пончиков.

Вкусные, румяные пышки можно приготовить всего за несколько минут, без особого труда и хлопот. Рецепт идеально подходит, если вы не хотите возиться с дрожжевым тестом. Как их приготовить, рассказала на своем ютуб-канале кулинарная блоггерша Лилия Цвит.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный — 500 г

яйца — 4 шт

сахар — 100 г

ванильный сахар – 1 п. 16 г

сода – 1 ч. л.

уксус — 1 ст. л.

мука — 600 г

лимонная цедра – 1 ч. л.

масло для жарки — 0,5 л

Способ приготовления:

Кисломолочный творог растираем ложкой. Добавляем сахар и продолжаем растирать. Добавляем яйца. Также добавляем ванильный сахар и соду, погашенную уксусом. Перемешиваем. Добавляем цедру и начинаем всыпать муку. Постепенно добавляя, замешиваем тесто – сначала ложкой, потом руками. Тесто должно получиться мягким и легким. Выкладываем его на поверхность, присыпаем мукой. Раскатываем и вырезаем формой шарика. Жарим в раскаленном масле, переворачиваем и жарим с другой стороны. Масло должно быть много. Выкладываем на бумажные салфетки. Когда салфетки впитают лишний жир, обваливаем пончики в сахарной пудре.

Это очень вкусно – пончики получаются очень мягкими, пышными и аппетитными. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные курицы.