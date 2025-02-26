Залишаться порожні тарілки: цей суп з фрикадельками зметуть зі столу моментально (відео)

Ситний суп з фрикадельками — обід, який зарядить енергією

Нема нічого кращого на обід, ніж ситний суп. Раніше ми розповідали, як приготувати розсольник, який відрізняється своїм пікантним смаком. Але не менш вдалим варіантом для обіду буде суп з фрикадельками. Ця апетитна страва точно сподобається не тільки дорослим, а й дітям.

Секретом приготування смачного супу з фрикадельками у TikTok поділився блогер mil_alexx_pp.

Інгредієнти:

Для фрикадельок:

500 г фаршу;

сіль, перець, паприка;

100 г цибулі.

Для супа:

500 г картоплі;

140 г цибулі;

120 г помідорного пюре;

200 г солодкого перцю;

3 ст. л рису;

сіль, перець;

1,5 л води;

30 мл олії для смаження.

Приготування: