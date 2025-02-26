Останутся пустые тарелки: этот суп с фрикадельками сметут со стола моментально (видео)
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Сытный суп с фрикадельками – обед, который зарядит энергией
Нет ничего лучше на обед, чем сытный суп. Раньше мы рассказывали, как приготовить рассольник, отличающийся своим пикантным вкусом. Но не менее удачным вариантом для обеда будет суп с фрикадельками. Это аппетитное блюдо точно понравится не только взрослым, но и детям.
Секретом приготовления вкусного супа с фрикадельками в TikTok поделился блоггер mil_alexx_pp.
Ингредиенты:
Для фрикаделек:
- 500 г фарша;
- соль, перец, паприка;
- 100 г лука.
Для супа:
- 500 г картофеля;
- 140 г лука;
- 120 г помидорного пюре;
- 200 г сладкого перца;
- 3 ст. л риса;
- соль, перец;
- 1,5 л воды;
- 30 мл масла для жарки.
Приготовление:
- Натираем на терке луковицу, добавляем соль, перец, паприку и смешиваем это с фаршем.
- Делаем небольшие фрикадельки, размером с орех. Лучше это делать мокрыми руками.
- В большую кастрюлю вливаем масло, и на нем обжариваем фрикадельки по 3 минуты с обеих сторон.
- Добавляем нарезанный лук, перемешивая жарим 5-6 минут. Добавляем нарезанный перец и помидорное пюре, перемешивая, готовим еще 7 минут.
- Добавляем картофель и рис, солим, перчим – перемешиваем и заливаем водой.
- Доводим до кипения и на среднем огне готовим около 30 минут, а по готовности добавляем нарезанную зелень и подаем на стол.