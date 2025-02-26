Останутся пустые тарелки: этот суп с фрикадельками сметут со стола моментально (видео)

Сытный суп с фрикадельками – обед, который зарядит энергией

Нет ничего лучше на обед, чем сытный суп. Раньше мы рассказывали, как приготовить рассольник, отличающийся своим пикантным вкусом. Но не менее удачным вариантом для обеда будет суп с фрикадельками. Это аппетитное блюдо точно понравится не только взрослым, но и детям.

Секретом приготовления вкусного супа с фрикадельками в TikTok поделился блоггер mil_alexx_pp.

Ингредиенты:

Для фрикаделек:

500 г фарша;

соль, перец, паприка;

100 г лука.

Для супа:

500 г картофеля;

140 г лука;

120 г помидорного пюре;

200 г сладкого перца;

3 ст. л риса;

соль, перец;

1,5 л воды;

30 мл масла для жарки.

Приготовление: