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Останутся пустые тарелки: этот суп с фрикадельками сметут со стола моментально (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Суп с фрикадельками
Суп с фрикадельками. Фото Скриншот TikTok/mil_alexx_pp, коллаж “Телеграф”

Сытный суп с фрикадельками – обед, который зарядит энергией

Нет ничего лучше на обед, чем сытный суп. Раньше мы рассказывали, как приготовить рассольник, отличающийся своим пикантным вкусом. Но не менее удачным вариантом для обеда будет суп с фрикадельками. Это аппетитное блюдо точно понравится не только взрослым, но и детям.

Секретом приготовления вкусного супа с фрикадельками в TikTok поделился блоггер mil_alexx_pp.

Ингредиенты:

Для фрикаделек:

  • 500 г фарша;
  • соль, перец, паприка;
  • 100 г лука.

Для супа:

  • 500 г картофеля;
  • 140 г лука;
  • 120 г помидорного пюре;
  • 200 г сладкого перца;
  • 3 ст. л риса;
  • соль, перец;
  • 1,5 л воды;
  • 30 мл масла для жарки.

Приготовление:

  1. Натираем на терке луковицу, добавляем соль, перец, паприку и смешиваем это с фаршем.
  2. Делаем небольшие фрикадельки, размером с орех. Лучше это делать мокрыми руками.
  3. В большую кастрюлю вливаем масло, и на нем обжариваем фрикадельки по 3 минуты с обеих сторон.
  4. Добавляем нарезанный лук, перемешивая жарим 5-6 минут. Добавляем нарезанный перец и помидорное пюре, перемешивая, готовим еще 7 минут.
  5. Добавляем картофель и рис, солим, перчим – перемешиваем и заливаем водой.
  6. Доводим до кипения и на среднем огне готовим около 30 минут, а по готовности добавляем нарезанную зелень и подаем на стол.
Теги:
#Рецепты #Суп #Фрикадельки #Первые блюда