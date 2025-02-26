Фантастично смачна та бюджетна вечеря: як приготувати курячі крильця в солодкому маринаді
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Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто цінує свій час та любить смачно поїсти
Якщо у вас нема часу чи бажання готувати до гарніру котлети, замініть їх курячими крильцями у кисло-солодкому соусі. Це універсальна і проста страва, яка підійде для будь-якого випадку. Вони чудово смакують як на сімейній вечері, так і на дружній вечірці. А головне – вони не потребують багато часу та грошей на приготування.
Незвичним рецептом курячих крилець поділилась блогерка mariiam_foodblog.
Інгредієнти:
- Курячі крильця — 1 кг;
- Соєвий соус — 100 мл;
- Приправа до курки;
- Приправа азійське барбекю;
- Соус кисло-солодкий — 30 г;
- Соус теріякі — 20 г;
- Кока-кола — 150 мл;
- Кунжут за бажанням.
Приготування:
- Курячі крильця маринуємо в соєвому соусі з додаванням приправ.
- Обсмажуємо крильця на пательні до золотистого кольору.
- Вливаємо маринад, додаємо соуси, заливаємо кока-колою та тушкуємо під кришкою на середньому вогні, поки не википить рідина.