Фантастично смачна та бюджетна вечеря: як приготувати курячі крильця в солодкому маринаді

Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто цінує свій час та любить смачно поїсти

Якщо у вас нема часу чи бажання готувати до гарніру котлети, замініть їх курячими крильцями у кисло-солодкому соусі. Це універсальна і проста страва, яка підійде для будь-якого випадку. Вони чудово смакують як на сімейній вечері, так і на дружній вечірці. А головне – вони не потребують багато часу та грошей на приготування.

Незвичним рецептом курячих крилець поділилась блогерка mariiam_foodblog.

Інгредієнти:

Курячі крильця — 1 кг;

Соєвий соус — 100 мл;

Приправа до курки;

Приправа азійське барбекю;

Соус кисло-солодкий — 30 г;

Соус теріякі — 20 г;

Кока-кола — 150 мл;

Кунжут за бажанням.

Приготування: