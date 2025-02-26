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Фантастично смачна та бюджетна вечеря: як приготувати курячі крильця в солодкому маринаді

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Ці крильця — справжня смакота
Ці крильця — справжня смакота. Фото Freepik

Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто цінує свій час та любить смачно поїсти

Якщо у вас нема часу чи бажання готувати до гарніру котлети, замініть їх курячими крильцями у кисло-солодкому соусі. Це універсальна і проста страва, яка підійде для будь-якого випадку. Вони чудово смакують як на сімейній вечері, так і на дружній вечірці. А головне – вони не потребують багато часу та грошей на приготування.

Незвичним рецептом курячих крилець поділилась блогерка mariiam_foodblog.

Інгредієнти:

  • Курячі крильця — 1 кг;
  • Соєвий соус — 100 мл;
  • Приправа до курки;
  • Приправа азійське барбекю;
  • Соус кисло-солодкий — 30 г;
  • Соус теріякі — 20 г;
  • Кока-кола — 150 мл;
  • Кунжут за бажанням.

Приготування:

  1. Курячі крильця маринуємо в соєвому соусі з додаванням приправ.
  2. Обсмажуємо крильця на пательні до золотистого кольору.
  3. Вливаємо маринад, додаємо соуси, заливаємо кока-колою та тушкуємо під кришкою на середньому вогні, поки не википить рідина.
Теги:
#М'ясо #Рецепти #Курині крильця #Крильця