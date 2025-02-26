Фантастически вкусный и бюджетный ужин: как приготовить куриные крылышки в сладком маринаде

Этот рецепт идеально подходит для тех, кто ценит свое время и любит вкусно поесть

Если у вас нет времени или желания готовить к гарниру котлеты, замените их куриными крылышками в кисло-сладком соусе. Это универсальное и простое блюдо, которое подойдет для любого случая. Их можно готовить как для семейного ужина, так и для вечерних посиделок с друзьями. А главное – блюдо не требует много времени и денег на приготовление.

Необычным рецептом куриных крылышек поделилась блогерша mariiam_foodblog.

Ингредиенты:

Куриные крылышки – 1 кг;

Соевый соус – 100 мл;

Приправа к курице;

Приправа азиатское барбекю;

Соус кисло-сладкий – 30 г;

Соус терияки – 20 г;

Кока-кола – 150 мл;

Кунжут по желанию.

Приготовление: