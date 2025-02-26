Фантастически вкусный и бюджетный ужин: как приготовить куриные крылышки в сладком маринаде
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Этот рецепт идеально подходит для тех, кто ценит свое время и любит вкусно поесть
Если у вас нет времени или желания готовить к гарниру котлеты, замените их куриными крылышками в кисло-сладком соусе. Это универсальное и простое блюдо, которое подойдет для любого случая. Их можно готовить как для семейного ужина, так и для вечерних посиделок с друзьями. А главное – блюдо не требует много времени и денег на приготовление.
Необычным рецептом куриных крылышек поделилась блогерша mariiam_foodblog.
Ингредиенты:
- Куриные крылышки – 1 кг;
- Соевый соус – 100 мл;
- Приправа к курице;
- Приправа азиатское барбекю;
- Соус кисло-сладкий – 30 г;
- Соус терияки – 20 г;
- Кока-кола – 150 мл;
- Кунжут по желанию.
Приготовление:
- Куриные крылышки маринуем в соевом соусе с добавлением приправ.
- Обжариваем крылышки на сковороде до золотистого цвета.
- Вливаем маринад, добавляем соусы, заливаем кока-колой и тушим под крышкой на среднем огне, пока не выкипит жидкость.