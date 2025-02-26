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Фантастически вкусный и бюджетный ужин: как приготовить куриные крылышки в сладком маринаде

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Эти крылышки — настоящая вкусняшка
Эти крылышки — настоящая вкусняшка. Фото Freepik

Этот рецепт идеально подходит для тех, кто ценит свое время и любит вкусно поесть

Если у вас нет времени или желания готовить к гарниру котлеты, замените их куриными крылышками в кисло-сладком соусе. Это универсальное и простое блюдо, которое подойдет для любого случая. Их можно готовить как для семейного ужина, так и для вечерних посиделок с друзьями. А главное – блюдо не требует много времени и денег на приготовление.

Необычным рецептом куриных крылышек поделилась блогерша mariiam_foodblog.

Ингредиенты:

  • Куриные крылышки – 1 кг;
  • Соевый соус – 100 мл;
  • Приправа к курице;
  • Приправа азиатское барбекю;
  • Соус кисло-сладкий – 30 г;
  • Соус терияки – 20 г;
  • Кока-кола – 150 мл;
  • Кунжут по желанию.

Приготовление:

  1. Куриные крылышки маринуем в соевом соусе с добавлением приправ.
  2. Обжариваем крылышки на сковороде до золотистого цвета.
  3. Вливаем маринад, добавляем соусы, заливаем кока-колой и тушим под крышкой на среднем огне, пока не выкипит жидкость.
Теги:
#Мясо #Рецепты #Куриные крылышки #Крылышки