Всього 50 гривень за гору апетитних котлеток: економний рецепт на кожен день (ВІДЕО)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Котлети виходять смачними та соковитими
Страви на кожен день повинні бути простими та швидкими. Ми розповідали, як приготувати смачну запіканку з фаршем. Тепер ділимось рецептом апетитних бюджетних котлеток.
У кулінарному блозі bude_smachno_razom розповіли, як приготувати рублені печінкові котлети. Вони сподобаються навіть тим, хто не любить печінку. А ще це доволі економно, адже печінка коштує значно дешевше, ніж м’ясо, тож гора апетитних котлеток буде коштувати не більше 50 гривень.
Інгредієнти:
- Печінка куряча – 500 г
- Яйце куряче – 1 шт
- Цибуля – 1 шт
- Морква -1 шт
- Борошно – 4 ст. л.
- Сметана (20%) – 1 ст. л.
- Сіль – до смаку
- Приправа до курки — до смаку
- Олія рослинна
Спосіб приготування:
- Моркву очищаємо і натираємо на дрібній тертці. Цибулину також чистимо і дрібно нарізаємо. На олії обсмажуємо овочі до м’якості.
- Тим часом печінку нарізаємо на невеликі кубики. З’єднуємо її з яйцем, сметаною, спеціями та овочами, які вже встигли охолонути.
- Перемішуємо до однорідної маси. Всипаємо просіяне борошно і вимішуємо.
- Викладаємо ложкою майбутні котлетки на розігріту сковороду. Смажимо на невеликому вогні по 3-4 хвилин з кожного боку під кришкою. Готові котлети за бажанням можна додатково ще довести в духовці 10-15 хвилин.
Вони смачні, ситні і чудово підходять для того, щоб урізноманітнити свій раціон. Також ми розповідали, як приготувати ліниві хачапурі на сковороді.