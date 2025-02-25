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Всього 50 гривень за гору апетитних котлеток: економний рецепт на кожен день (ВІДЕО)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудові недорогі котлетки
Чудові недорогі котлетки. Фото shuba.life

Котлети виходять смачними та соковитими

Страви на кожен день повинні бути простими та швидкими. Ми розповідали, як приготувати смачну запіканку з фаршем. Тепер ділимось рецептом апетитних бюджетних котлеток.

У кулінарному блозі bude_smachno_razom розповіли, як приготувати рублені печінкові котлети. Вони сподобаються навіть тим, хто не любить печінку. А ще це доволі економно, адже печінка коштує значно дешевше, ніж м’ясо, тож гора апетитних котлеток буде коштувати не більше 50 гривень.

Інгредієнти:

  • Печінка куряча – 500 г
  • Яйце куряче – 1 шт
  • Цибуля – 1 шт
  • Морква -1 шт
  • Борошно – 4 ст. л.
  • Сметана (20%) – 1 ст. л.
  • Сіль – до смаку
  • Приправа до курки — до смаку
  • Олія рослинна

Спосіб приготування:

  1. Моркву очищаємо і натираємо на дрібній тертці. Цибулину також чистимо і дрібно нарізаємо. На олії обсмажуємо овочі до м’якості.
  2. Тим часом печінку нарізаємо на невеликі кубики. З’єднуємо її з яйцем, сметаною, спеціями та овочами, які вже встигли охолонути.
  3. Перемішуємо до однорідної маси. Всипаємо просіяне борошно і вимішуємо.
  4. Викладаємо ложкою майбутні котлетки на розігріту сковороду. Смажимо на невеликому вогні по 3-4 хвилин з кожного боку під кришкою. Готові котлети за бажанням можна додатково ще довести в духовці 10-15 хвилин.

Вони смачні, ситні і чудово підходять для того, щоб урізноманітнити свій раціон. Також ми розповідали, як приготувати ліниві хачапурі на сковороді.

Теги:
#Рецепт #Печінка #Котлети