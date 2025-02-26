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Булочки більше не прийдеться купувати в магазині: як приготувати самостійно (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Свіжі булочки
Свіжі булочки. Фото Freepik

Блогерка розкрила секрет, як зробити хрустку скоринку на булочках

Домашні булочки – це не лише смачно, а й просто. Забудьте про магазинний хліб, адже приготувати ароматну, м’яку випічку можна власними руками. З мінімумом інгредієнтів та зусиль ви отримаєте булочки, які стануть чудовим доповненням до будь-якої страви. А головний секрет – це правильне тісто та пара в духовці, що забезпечить хрустку скоринку.

Дотримуйтесь простих кроків цього рецепта, яким поділилась блогерка Юлія Сенич, і ваш дім наповниться неперевершеним ароматом свіжоспечених булочок.

Інгредієнти:

  • борошно 500 г
  • сухі дріжджі 5 г
  • сіль 11 г
  • масло 10 г
  • тепла вода 300 мл

Приготування:

  1. В теплу воду всипаємо дріжджі та сіль.Додаємо просіяне борошно, мʼяке масло і замішуємо трішки липке тісто.Залишаємо під рушником в теплому місці на 1-1,5 год.
  2. Стіл присипаємо борошном та обминаємо тісто. Ділимо тісто на 8 однакових частин і формуємо кульки. Кожну з кульок розплескуємо руками та закручуємо в продовгуватий овальний рулет.
  3. Викладаємо кульки на деко, застелений пергаментом і залишаємо підходити під рушником на 30-40 хв.
  4. Перед випіканням робимо надрізи на булочках за допомогою леза і змащуємо їх водою. Обов’язково в розігріту духовку за 10 хвилин до випікання ставимо деко з водою, щоб утворився пар.
  5. Відправляємо випікатись в розігріту до 220 град. духовку на 20-25 хвилин.
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#Рецепти #Булочки #Випічка