Булочки більше не прийдеться купувати в магазині: як приготувати самостійно (відео)

Блогерка розкрила секрет, як зробити хрустку скоринку на булочках

Домашні булочки – це не лише смачно, а й просто. Забудьте про магазинний хліб, адже приготувати ароматну, м’яку випічку можна власними руками. З мінімумом інгредієнтів та зусиль ви отримаєте булочки, які стануть чудовим доповненням до будь-якої страви. А головний секрет – це правильне тісто та пара в духовці, що забезпечить хрустку скоринку.

Дотримуйтесь простих кроків цього рецепта, яким поділилась блогерка Юлія Сенич, і ваш дім наповниться неперевершеним ароматом свіжоспечених булочок.

Інгредієнти:

борошно 500 г

сухі дріжджі 5 г

сіль 11 г

масло 10 г

тепла вода 300 мл

Приготування: