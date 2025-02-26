Булочки більше не прийдеться купувати в магазині: як приготувати самостійно (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Блогерка розкрила секрет, як зробити хрустку скоринку на булочках
Домашні булочки – це не лише смачно, а й просто. Забудьте про магазинний хліб, адже приготувати ароматну, м’яку випічку можна власними руками. З мінімумом інгредієнтів та зусиль ви отримаєте булочки, які стануть чудовим доповненням до будь-якої страви. А головний секрет – це правильне тісто та пара в духовці, що забезпечить хрустку скоринку.
Дотримуйтесь простих кроків цього рецепта, яким поділилась блогерка Юлія Сенич, і ваш дім наповниться неперевершеним ароматом свіжоспечених булочок.
Інгредієнти:
- борошно 500 г
- сухі дріжджі 5 г
- сіль 11 г
- масло 10 г
- тепла вода 300 мл
Приготування:
- В теплу воду всипаємо дріжджі та сіль.Додаємо просіяне борошно, мʼяке масло і замішуємо трішки липке тісто.Залишаємо під рушником в теплому місці на 1-1,5 год.
- Стіл присипаємо борошном та обминаємо тісто. Ділимо тісто на 8 однакових частин і формуємо кульки. Кожну з кульок розплескуємо руками та закручуємо в продовгуватий овальний рулет.
- Викладаємо кульки на деко, застелений пергаментом і залишаємо підходити під рушником на 30-40 хв.
- Перед випіканням робимо надрізи на булочках за допомогою леза і змащуємо їх водою. Обов’язково в розігріту духовку за 10 хвилин до випікання ставимо деко з водою, щоб утворився пар.
- Відправляємо випікатись в розігріту до 220 град. духовку на 20-25 хвилин.