Булочки больше не придется покупать в магазине: как приготовить своими руками (видео)
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Блогерша раскрыла секрет, как сделать хрустящую корочку на булочках
Домашние булочки – это не только вкусно, но просто. Забудьте о магазинном хлебе, ведь приготовить ароматную, мягкую выпечку можно своими руками. С минимумом ингредиентов и усилий вы получите булочки, которые станут отличным дополнением к любому блюду. А главный секрет – это правильное тесто и пар в духовке, который обеспечит хрустящую корочку.
Следуйте простым шагам этого рецепта, которым поделилась блогер Юлия Сенич, и ваш дом наполнится непревзойденным ароматом свежеиспеченных булочек.
Ингредиенты:
- мука 500 г
- сухие дрожжи 5 г
- соль 11 г
- масло 10 г
- теплая вода 300 мл
Приготовление:
- В теплую воду всыпаем дрожжи и соль. Добавляем просеянную муку, мягкое масло и замешиваем немного липкое тесто. Оставляем под полотенцем в теплом месте на 1-1,5 часа.
- Стол присыпаем мукой и обминаем тесто. Делим тесто на 8 одинаковых частей и формируем шарики. Каждый шарик приминаем руками и закручиваем в продолговатый овальный рулет.
- Выкладываем шарики на противень, застеленный пергаментом и оставляем подходить под полотенцем на 30-40 мин.
- Перед выпеканием делаем надрезы на булочках с помощью лезвия и смазываем их водой. Обязательно в разогретую духовку за 10 минут до выпечки ставим противень с водой, чтобы образовался пар.
- Отправляем выпекаться в разогретую до 220 градусов духовку на 20-25 минут.