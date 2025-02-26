Булочки больше не придется покупать в магазине: как приготовить своими руками (видео)

Блогерша раскрыла секрет, как сделать хрустящую корочку на булочках

Домашние булочки – это не только вкусно, но просто. Забудьте о магазинном хлебе, ведь приготовить ароматную, мягкую выпечку можно своими руками. С минимумом ингредиентов и усилий вы получите булочки, которые станут отличным дополнением к любому блюду. А главный секрет – это правильное тесто и пар в духовке, который обеспечит хрустящую корочку.

Следуйте простым шагам этого рецепта, которым поделилась блогер Юлия Сенич, и ваш дом наполнится непревзойденным ароматом свежеиспеченных булочек.

Ингредиенты:

мука 500 г

сухие дрожжи 5 г

соль 11 г

масло 10 г

теплая вода 300 мл

Приготовление: