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Ніжний та ситний паштет для тих, хто не любить печінку: рецепт ситної і простої закуски (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Смачний паштет з курки
Смачний паштет з курки. Фото Mil Alexx

Апетитна закуска з курячого філе

Якщо є трохи м’яса — завжди можна приготувати щось смачненьке і ситне. Ми ділились рецептом апетитної запіканки з фаршу. Тепер розповімо, як приготувати паштет з курячого філе.

Зазвичай ця закуска готується з додаванням печінки, однак цей паштет сподобається тим, хто не дуже полюбляє цей продукт. Рецептом на своєму ютуб-каналі поділився кулінарний блогер під ніком Mil Alexx. Загалом виходить 700 грамів смачного паштету.

Інгредієнти:

  • 400 г курячого філе
  • 100 г цибулі
  • морква — до 100 г
  • 1-2 зубчики часнику
  • 70 г вершкового сиру
  • сіль
  • олія для смаження
  • хліб

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе відваріть до готовності. Залишіть охолодитись, а тим часом підготуйте інші складові.
  2. На олії обсмажте до золотистості нарізану цибулю. Додайте терту моркву і часник, смажте ще 5 хвилин, перемішуючи.
  3. Коли все буде готове, закидаємо в блендер філе, цибулю з морквою. Додаємо сіль, вершковий сир і все перебиваємо в однорідну масу.

Можна куштувати одразу, але смачніше буде, якщо дати закусці охолонути в холодильнику. Закуска виходить ситна, смачна і дуже апетитна. Також ми розповідали, як приготувати апетитний яблучний пиріг "Невидимка".

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Курятина #Закуска #Паштет