Ніжний та ситний паштет для тих, хто не любить печінку: рецепт ситної і простої закуски (відео)

Апетитна закуска з курячого філе

Якщо є трохи м’яса — завжди можна приготувати щось смачненьке і ситне. Ми ділились рецептом апетитної запіканки з фаршу. Тепер розповімо, як приготувати паштет з курячого філе.

Зазвичай ця закуска готується з додаванням печінки, однак цей паштет сподобається тим, хто не дуже полюбляє цей продукт. Рецептом на своєму ютуб-каналі поділився кулінарний блогер під ніком Mil Alexx. Загалом виходить 700 грамів смачного паштету.

Інгредієнти:

400 г курячого філе

100 г цибулі

морква — до 100 г

1-2 зубчики часнику

70 г вершкового сиру

сіль

олія для смаження

хліб

Спосіб приготування:

Куряче філе відваріть до готовності. Залишіть охолодитись, а тим часом підготуйте інші складові. На олії обсмажте до золотистості нарізану цибулю. Додайте терту моркву і часник, смажте ще 5 хвилин, перемішуючи. Коли все буде готове, закидаємо в блендер філе, цибулю з морквою. Додаємо сіль, вершковий сир і все перебиваємо в однорідну масу.

Можна куштувати одразу, але смачніше буде, якщо дати закусці охолонути в холодильнику. Закуска виходить ситна, смачна і дуже апетитна. Також ми розповідали, як приготувати апетитний яблучний пиріг "Невидимка".