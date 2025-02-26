Ніжний та ситний паштет для тих, хто не любить печінку: рецепт ситної і простої закуски (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Апетитна закуска з курячого філе
Якщо є трохи м’яса — завжди можна приготувати щось смачненьке і ситне. Ми ділились рецептом апетитної запіканки з фаршу. Тепер розповімо, як приготувати паштет з курячого філе.
Зазвичай ця закуска готується з додаванням печінки, однак цей паштет сподобається тим, хто не дуже полюбляє цей продукт. Рецептом на своєму ютуб-каналі поділився кулінарний блогер під ніком Mil Alexx. Загалом виходить 700 грамів смачного паштету.
Інгредієнти:
- 400 г курячого філе
- 100 г цибулі
- морква — до 100 г
- 1-2 зубчики часнику
- 70 г вершкового сиру
- сіль
- олія для смаження
- хліб
Спосіб приготування:
- Куряче філе відваріть до готовності. Залишіть охолодитись, а тим часом підготуйте інші складові.
- На олії обсмажте до золотистості нарізану цибулю. Додайте терту моркву і часник, смажте ще 5 хвилин, перемішуючи.
- Коли все буде готове, закидаємо в блендер філе, цибулю з морквою. Додаємо сіль, вершковий сир і все перебиваємо в однорідну масу.
Можна куштувати одразу, але смачніше буде, якщо дати закусці охолонути в холодильнику. Закуска виходить ситна, смачна і дуже апетитна. Також ми розповідали, як приготувати апетитний яблучний пиріг "Невидимка".