Нежный и сытный паштет для тех, кто не любит печень: рецепт сытной и простой закуски (видео)
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Аппетитная закуска из куриного филе
Если есть немного мяса – всегда можно приготовить что-нибудь вкусненькое и сытное. Мы делились рецептом аппетитной запеканки из фарша. Теперь расскажем, как приготовить паштет из куриного филе.
Обычно эта закуска готовится с добавлением печени, однако паштет понравится тем, кто не очень любит этот продукт. Рецептом на своем ютуб-канале поделился кулинарный блоггер под ником Mil Alexx. В общей сложности получается 700 граммов вкусного паштета.
Ингредиенты:
- 400 г куриного филе
- 100 г лука
- морковь — до 100 г
- 1-2 зубчика чеснока
- 70 г сливочного сыра
- соль
- масло для жарки
- хлеб
Способ приготовления:
- Куриное филе отварите до готовности. Оставьте охладиться, а тем временем подготовьте другие компоненты.
- На растительном масле обжарьте до золотистости нарезанный лук. Добавьте тертую морковь и чеснок, жарьте еще 5 минут, перемешивая.
- Когда все будет готово, забрасываем в блендер филе, лук с морковью. Добавляем соль, сливочный творог и все перебиваем в однородную массу.
Можно пробовать сразу, но вкуснее будет, если дать закуске остыть в холодильнике. Закуска получается сытная, вкусная и очень аппетитная. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный яблочный пирог "Невидимка".