Нежный и сытный паштет для тех, кто не любит печень: рецепт сытной и простой закуски (видео)

Аппетитная закуска из куриного филе

Если есть немного мяса – всегда можно приготовить что-нибудь вкусненькое и сытное. Мы делились рецептом аппетитной запеканки из фарша. Теперь расскажем, как приготовить паштет из куриного филе.

Обычно эта закуска готовится с добавлением печени, однако паштет понравится тем, кто не очень любит этот продукт. Рецептом на своем ютуб-канале поделился кулинарный блоггер под ником Mil Alexx. В общей сложности получается 700 граммов вкусного паштета.

Ингредиенты:

400 г куриного филе

100 г лука

морковь — до 100 г

1-2 зубчика чеснока

70 г сливочного сыра

соль

масло для жарки

хлеб

Способ приготовления:

Куриное филе отварите до готовности. Оставьте охладиться, а тем временем подготовьте другие компоненты. На растительном масле обжарьте до золотистости нарезанный лук. Добавьте тертую морковь и чеснок, жарьте еще 5 минут, перемешивая. Когда все будет готово, забрасываем в блендер филе, лук с морковью. Добавляем соль, сливочный творог и все перебиваем в однородную массу.

Можно пробовать сразу, но вкуснее будет, если дать закуске остыть в холодильнике. Закуска получается сытная, вкусная и очень аппетитная. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный яблочный пирог "Невидимка".