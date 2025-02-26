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Нежный и сытный паштет для тех, кто не любит печень: рецепт сытной и простой закуски (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Вкусный паштет из курицы
Вкусный паштет из курицы. Фото Mil Alexx

Аппетитная закуска из куриного филе

Если есть немного мяса – всегда можно приготовить что-нибудь вкусненькое и сытное. Мы делились рецептом аппетитной запеканки из фарша. Теперь расскажем, как приготовить паштет из куриного филе.

Обычно эта закуска готовится с добавлением печени, однако паштет понравится тем, кто не очень любит этот продукт. Рецептом на своем ютуб-канале поделился кулинарный блоггер под ником Mil Alexx. В общей сложности получается 700 граммов вкусного паштета.

Ингредиенты:

  • 400 г куриного филе
  • 100 г лука
  • морковь — до 100 г
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 70 г сливочного сыра
  • соль
  • масло для жарки
  • хлеб

Способ приготовления:

  1. Куриное филе отварите до готовности. Оставьте охладиться, а тем временем подготовьте другие компоненты.
  2. На растительном масле обжарьте до золотистости нарезанный лук. Добавьте тертую морковь и чеснок, жарьте еще 5 минут, перемешивая.
  3. Когда все будет готово, забрасываем в блендер филе, лук с морковью. Добавляем соль, сливочный творог и все перебиваем в однородную массу.

Можно пробовать сразу, но вкуснее будет, если дать закуске остыть в холодильнике. Закуска получается сытная, вкусная и очень аппетитная. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный яблочный пирог "Невидимка".

Теги:
#Рецепт #Мясо #Курятина #Закуска #Паштет