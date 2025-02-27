І гарнір, і основна страва: з чого приготувати картопляні котлети з фаршем (відео)

Картопляні котлети з фаршем та сиром чудово урізноманітнять ваше повсякденне меню

Картопляне пюре може бути не лише чудовим гарніром — з нього також можна приготувати ситну основну страву. Зокрема, з нього готують надзвичайні зрази або ж можна звернути увагу на рецепт котлет з фаршем.

Саме рецептом останніх ми сьогодні й хочемо поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "coooking.she".

Як приготувати картопляні котлети з фаршем

Інгредієнти:

картопля – 3 шт.;

куряче філе – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

болгарський перець – 1/2 шт.;

томатна паста/соус – 2 ст.;

зелень;

олія для пюре;

жовток – 1 шт.;

сир твердий;

сіль, перець, спеції за смаком;

Спосіб приготування:

1.Картоплю відварити та розім'яти, додати масло, перемішати, додати жовток, спеції.

2.Підсмажити цибулю з морквою, додати фарш, томатну пасту, протушкувати.

3.Викласти картопляні кульки на деко, зверху фарш і присипати твердим тертим сиром. Запікати до готовності.