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І гарнір, і основна страва: з чого приготувати картопляні котлети з фаршем (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Зі звичайних продуктів, соковиті та апетитні
Зі звичайних продуктів, соковиті та апетитні. Фото instagram.com

Картопляні котлети з фаршем та сиром чудово урізноманітнять ваше повсякденне меню

Картопляне пюре може бути не лише чудовим гарніром — з нього також можна приготувати ситну основну страву. Зокрема, з нього готують надзвичайні зрази або ж можна звернути увагу на рецепт котлет з фаршем.

Саме рецептом останніх ми сьогодні й хочемо поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "coooking.she".

Як приготувати картопляні котлети з фаршем

Інгредієнти:

  • картопля – 3 шт.;
  • куряче філе – 1 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • болгарський перець – 1/2 шт.;
  • томатна паста/соус – 2 ст.;
  • зелень;
  • олія для пюре;
  • жовток – 1 шт.;
  • сир твердий;
  • сіль, перець, спеції за смаком;

Спосіб приготування:

1.Картоплю відварити та розім'яти, додати масло, перемішати, додати жовток, спеції.

2.Підсмажити цибулю з морквою, додати фарш, томатну пасту, протушкувати.

3.Викласти картопляні кульки на деко, зверху фарш і присипати твердим тертим сиром. Запікати до готовності.

Теги:
#Фарш #Котлети #Готуємо вдома