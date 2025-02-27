І гарнір, і основна страва: з чого приготувати картопляні котлети з фаршем (відео)
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Картопляні котлети з фаршем та сиром чудово урізноманітнять ваше повсякденне меню
Картопляне пюре може бути не лише чудовим гарніром — з нього також можна приготувати ситну основну страву. Зокрема, з нього готують надзвичайні зрази або ж можна звернути увагу на рецепт котлет з фаршем.
Саме рецептом останніх ми сьогодні й хочемо поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "coooking.she".
Як приготувати картопляні котлети з фаршем
Інгредієнти:
- картопля – 3 шт.;
- куряче філе – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- болгарський перець – 1/2 шт.;
- томатна паста/соус – 2 ст.;
- зелень;
- олія для пюре;
- жовток – 1 шт.;
- сир твердий;
- сіль, перець, спеції за смаком;
Спосіб приготування:
1.Картоплю відварити та розім'яти, додати масло, перемішати, додати жовток, спеції.
2.Підсмажити цибулю з морквою, додати фарш, томатну пасту, протушкувати.
3.Викласти картопляні кульки на деко, зверху фарш і присипати твердим тертим сиром. Запікати до готовності.