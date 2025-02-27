И гарнир, и основное блюдо: из чего приготовить картофельные котлеты с фаршем (видео)

Картофельные котлеты с фаршем и сыром отлично разнообразят ваше повседневное меню

Картофельное пюре может быть не только отличным гарниром — из него можно приготовить сытное основное блюдо. В частности, из него готовят чрезвычайные зразы или можно обратить внимание на рецепт котлет с фаршем.

Именно рецептом последних мы сегодня и хотим поделиться. А опубликовали его на Instagram-странице "coooking.she".

Как приготовить картофельные котлеты с фаршем

Ингредиенты:

картофель – 3 шт.;

куриное филе – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

болгарский перец – 1/2 шт.;

томатная паста/соус – 2 ст.;

зелень;

масло для пюре;

желток – 1 шт.;

сыр твердый;

соль, перец, специи по вкусу;

Способ приготовления:

1.Картофель отварить и размять, добавить масло, перемешать, добавить желток, специи.

2.Поджарить лук с морковью, добавить фарш, томатную пасту, протушить.

3. Выложить картофельные шарики на противень, сверху фарш и присыпать твердым тертым сыром. Запекать до готовности.