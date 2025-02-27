И гарнир, и основное блюдо: из чего приготовить картофельные котлеты с фаршем (видео)
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Картофельные котлеты с фаршем и сыром отлично разнообразят ваше повседневное меню
Картофельное пюре может быть не только отличным гарниром — из него можно приготовить сытное основное блюдо. В частности, из него готовят чрезвычайные зразы или можно обратить внимание на рецепт котлет с фаршем.
Именно рецептом последних мы сегодня и хотим поделиться. А опубликовали его на Instagram-странице "coooking.she".
Как приготовить картофельные котлеты с фаршем
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт.;
- куриное филе – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- болгарский перец – 1/2 шт.;
- томатная паста/соус – 2 ст.;
- зелень;
- масло для пюре;
- желток – 1 шт.;
- сыр твердый;
- соль, перец, специи по вкусу;
Способ приготовления:
1.Картофель отварить и размять, добавить масло, перемешать, добавить желток, специи.
2.Поджарить лук с морковью, добавить фарш, томатную пасту, протушить.
3. Выложить картофельные шарики на противень, сверху фарш и присыпать твердым тертым сыром. Запекать до готовности.