Легкий, ніжний та дуже смачний: як приготувати десерт "Коханець" (відео)

Цей десерт легко зробити, впорається навіть новачок

Желе – це універсальний десерт, який можна готувати в найрізноманітніших варіаціях: від класичного фруктового до вишуканих багатошарових композицій. Одним із найніжніших і найсмачніших варіантів є молочне желе, яке чудово поєднується з шоколадом, ваніллю та іншими ароматними добавками.

Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати ефектний та спокусливий десерт із загадковою назвою – шоколадно-ванільне желе "Коханець". Ніжний контраст двох смаків, витончена текстура та легкість у приготуванні роблять цей десерт ідеальним вибором для романтичної вечері або просто для того, щоб побалувати себе чимось особливим. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_recipes_ira".

Як приготувати десерт "Коханець"

Інгредієнти для білого шару:

кисломолочний сир 5% — 250 г;

ванільний йогурт\пудинг – 200 г;

молоко – 150 мл;

желатин – 20 г;

цукор – 30 г;

Інгредієнти для шоколадного шару:

кисломолочний сир 5% — 250 г;

шоколадний йогурт\пудинг – 200 г;

молоко – 150 мл;

желатин – 20 г;

цукор – 30 г;

Спосіб приготування:

1.50 мл холодного молока (від загальної кількості), додати до желатину, перемішати та відставити набухати на 15-25 хвилин.

2.Всі інші інгредієнти збити блендером до однорідної консистенції.

3.Розігріти желатин на водяній бані або в мікрохвильовці (не кип'ятити у жодному разі).

4.Влити в масу тонкою цівкою та збити блендером.

5.Спочатку залишити постояти в холодильнику протягом години, щоб перший шар застиг, тоді влити другий і знову відправити у холодильник до застигання.