Легкий, ніжний та дуже смачний: як приготувати десерт "Коханець" (відео)
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Цей десерт легко зробити, впорається навіть новачок
Желе – це універсальний десерт, який можна готувати в найрізноманітніших варіаціях: від класичного фруктового до вишуканих багатошарових композицій. Одним із найніжніших і найсмачніших варіантів є молочне желе, яке чудово поєднується з шоколадом, ваніллю та іншими ароматними добавками.
Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати ефектний та спокусливий десерт із загадковою назвою – шоколадно-ванільне желе "Коханець". Ніжний контраст двох смаків, витончена текстура та легкість у приготуванні роблять цей десерт ідеальним вибором для романтичної вечері або просто для того, щоб побалувати себе чимось особливим. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_recipes_ira".
Як приготувати десерт "Коханець"
Інгредієнти для білого шару:
- кисломолочний сир 5% — 250 г;
- ванільний йогурт\пудинг – 200 г;
- молоко – 150 мл;
- желатин – 20 г;
- цукор – 30 г;
Інгредієнти для шоколадного шару:
- кисломолочний сир 5% — 250 г;
- шоколадний йогурт\пудинг – 200 г;
- молоко – 150 мл;
- желатин – 20 г;
- цукор – 30 г;
Спосіб приготування:
1.50 мл холодного молока (від загальної кількості), додати до желатину, перемішати та відставити набухати на 15-25 хвилин.
2.Всі інші інгредієнти збити блендером до однорідної консистенції.
3.Розігріти желатин на водяній бані або в мікрохвильовці (не кип'ятити у жодному разі).
4.Влити в масу тонкою цівкою та збити блендером.
5.Спочатку залишити постояти в холодильнику протягом години, щоб перший шар застиг, тоді влити другий і знову відправити у холодильник до застигання.