Легкий, нежный и вкусный: как приготовить десерт "Любовник" (видео)

Этот десерт легко сделать, справится даже новичок

Желе – это универсальный десерт, который можно готовить в самых разных вариациях: от классического фруктового до изысканных многослойных композиций. Одним из самых нежных и вкусных вариантов является молочное желе, отлично сочетающееся с шоколадом, ванилью и другими ароматными добавками.

Сегодня же мы предлагаем приготовить эффектный десерт с загадочным названием – шоколадно-ванильное желе "Любовник". Нежный контраст двух вкусов, изящная текстура и легкость в приготовлении делают этот десерт идеальным выбором для романтического ужина или просто для того, чтобы побаловать себя чем-нибудь особенным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_recipes_ira".

Как приготовить десерт "Любовник"

Ингредиенты для белого слоя:

творог 5% — 250 г;

ванильный йогурт\пудинг – 200 г;

молоко – 150 мл;

желатин – 20 г;

сахар – 30 г;

Ингредиенты для шоколадного слоя:

творог 5% — 250 г;

шоколадный йогурт\пудинг – 200 г;

молоко – 150 мл;

желатин – 20 г;

сахар – 30 г;

Способ приготовления:

1.50 мл холодного молока (от общего количества), добавить к желатину, перемешать и отставить набухать на 15-25 минут.

2.Все остальные ингредиенты взбить блендером до однородной консистенции.

3. Разогреть желатин на водяной бане или в микроволновке (не кипятить ни в коем случае).

4.Влить в массу тонкой струйкой и взбить блендером.

5.Сначала оставить постоять в холодильнике в течение часа, чтобы первый слой застыл, затем влить второй и снова отправить в холодильник до застывания.