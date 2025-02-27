Этот французский паштет должен быть в холодильнике: простой рецепт для гурманов

Намазка из скумбрии — идеальный перекус для любого случая

Различные намазки на хлеб — отличные блюда для перекуса. Ранее мы рассказывали, как приготовить паштет из печени. Теперь расскажем про рецепт, который особенно понравится любителям копченой рыбки. На приготовление этой французской намазки у вас уйдет не больше 15 минут. А в итоге у вас получится вкуснейший перекус.

Это блюдо очень выручит, когда нужно быстро перекусить, или на пороге появились гости. Рецептом поделилась блогер Татьяна Юшина на своей страничке в Instagram.

Ингредиенты:

Скумбрия горячего копчения (или запеченная) — 1 шт;

Лук — 1 шт;

Соленые огурцы — 2 шт;

Жирные сливки или сливочный сыр — 120 г.

Приготовление: