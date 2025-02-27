Этот французский паштет должен быть в холодильнике: простой рецепт для гурманов
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Намазка из скумбрии — идеальный перекус для любого случая
Различные намазки на хлеб — отличные блюда для перекуса. Ранее мы рассказывали, как приготовить паштет из печени. Теперь расскажем про рецепт, который особенно понравится любителям копченой рыбки. На приготовление этой французской намазки у вас уйдет не больше 15 минут. А в итоге у вас получится вкуснейший перекус.
Это блюдо очень выручит, когда нужно быстро перекусить, или на пороге появились гости. Рецептом поделилась блогер Татьяна Юшина на своей страничке в Instagram.
Ингредиенты:
- Скумбрия горячего копчения (или запеченная) — 1 шт;
- Лук — 1 шт;
- Соленые огурцы — 2 шт;
- Жирные сливки или сливочный сыр — 120 г.
Приготовление:
- Скумбрию очищаем, удаляем все косточки и разбираем на волокна. Перебивать блендером или пропускать через мясорубку ее не нужно.
- Мелко нарезаем лук.
- Огурцы натираем на терке или измельчаем блендером.
- Смешиваем все ингредиенты. Намазка готова.