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Этот французский паштет должен быть в холодильнике: простой рецепт для гурманов

Автор
Наталья Граковская
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Нежный паштет из скумбрии с огурцами
Нежный паштет из скумбрии с огурцами. Фото Telegraf

Намазка из скумбрии — идеальный перекус для любого случая

Различные намазки на хлеб — отличные блюда для перекуса. Ранее мы рассказывали, как приготовить паштет из печени. Теперь расскажем про рецепт, который особенно понравится любителям копченой рыбки. На приготовление этой французской намазки у вас уйдет не больше 15 минут. А в итоге у вас получится вкуснейший перекус.

Это блюдо очень выручит, когда нужно быстро перекусить, или на пороге появились гости. Рецептом поделилась блогер Татьяна Юшина на своей страничке в Instagram.

Ингредиенты:

  • Скумбрия горячего копчения (или запеченная) — 1 шт;
  • Лук — 1 шт;
  • Соленые огурцы — 2 шт;
  • Жирные сливки или сливочный сыр — 120 г.

Приготовление:

  1. Скумбрию очищаем, удаляем все косточки и разбираем на волокна. Перебивать блендером или пропускать через мясорубку ее не нужно.
  2. Мелко нарезаем лук.
  3. Огурцы натираем на терке или измельчаем блендером.
  4. Смешиваем все ингредиенты. Намазка готова.
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#Рецепты #Скумбрия #Паштет #намазка