Готовим "Шарлотку" за 15 минут: фантастически нежный пирог (видео)

Пирог с яблоками по новому рецепту

Что может быть лучше вкусной, ароматной и "уютной" выпечки?! Одним из классических пирогов является "Шарлотка", которая покоряет скоростью приготовления, пышностью, бюджетностью и, конечно же, вкусом.

Сегодня мы предлагаем рецепт "Шарлотки", которую вы приготовите всего за 15 минут. А рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Татьяна Чижович".

Как приготовить "Шарлотку"

Ингредиенты:

яблоки – 3 шт.;

сок из половинки лимона;

яйца — 4 шт.;

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 15 г;

мука — 160 г;

разрыхлитель — 0,5 ч.л;

корица – 0,5 ч.л;

коричневый сахар – 15 г (можно заменить на обычный);

сахарная пудра — 5 г;

Способ приготовления:

1.Яблоки очистить от кожуры и семян, нарезать слайсами.

2. Сбрызнуть их соком лимона, тщательно перемешать, распределив сок.

3. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром около 7 минут до белого.

4.Добавить просеянную муку, осторожно перемешать до образования однородной массы.

5.Влить немного теста на смазанную маслом форму для выпечки, разровнять по дну.

6. Выложить часть яблок, присыпать корицей.

7.Снова залить тесто и сверху выложить оставшиеся яблоки, формируя цветочек.

8.Сверху присыпать коричневым сахаром.

9. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 50 минут.

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