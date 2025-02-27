Ту саму "Дубайську" шоколадку можна приготувати вдома: це буде значно дешевше (відео)

Чудовий рецепт шоколаду з фісташковою пастою і тістом катаїфі

Чимало солодощів, які ми звикли купувати готовими, можна приготувати вдома. Ми розповідали, як зробити ягідний зефір. А ще самотужки можна зробити навіть "Дубайську" шоколадку, і це буде значно дешевше, ніж купувати готову.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком valeriia.cooking. І цей спосіб приготування відмінний від аналогічних, адже авторка відео пропонує приготувати тісто катаїфі, а не купувати готове. З такої кількості інгредієнтів виходить 1 шоколадка вагою 400 г.

Інгредієнти:

Шоколад молочний — 230 г

Фісташкова паста — 100 г

Вершкове масло — 45 г

Для тіста катаїфі:

Борошно — 50 г

Крохмаль — 40 г

Вода — 110 мл

Сіль — 1/3 ч.л

Олія — 1/3 ст.л

Спосіб приготування:

Перш за все, готуємо тісто: просіюємо борошно, крохмаль, додаємо воду, сіль, олію. Все перемішуємо до однорідності та залишаємо на 20 хвилин. Переливаємо суміш в кондитерський мішок наливаємо його на гарячу сковорідку тоненькими смужечками. Смажимо до хрусткого стану і збираємо. Залишаємо, щоб хололо. Шоколад імпульсами розтоплюємо у мікрохвильовій печі, кожні 10 секунд виймаючи мисочку та помішуючи. Коли він весь розтане, половину шоколаду виливаємо у форму і розподіляємо по дну і бортиках. Відправляємо у холодильник. Тісто катаїфі нарізаємо. Ще раз обсмажуємо його на сковороді на вершковому маслі до золотистої скоринки, постійно помішуючи. Змішуємо готове тісто з фісташковою пастою. Це буде наша начинка — викладаємо її на застиглий шар шоколаду. Зверху розподіляємо решту шоколаду. Відправляємо в холодильник на 1 годину.

Коли шоколад добре застигне, можна обережно виймати його з форми та куштувати. Це смак тієї самої Дубайської шоколадки, але значно дешевшої. Також ми розповідали, як приготувати ліниві круасани з готового тіста.