Ту самую "Дубайскую" шоколадку можно приготовить дома: это будет значительно дешевле (видео)
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Великолепный рецепт шоколада с фисташковой пастой и тестом катаифи
Многие сладости, которые мы привыкли покупать готовыми, можно приготовить дома. Мы рассказывали, как сделать ягодный зефир. А еще самостоятельно можно сделать даже "дубайскую" шоколадку, и это будет значительно дешевле, чем покупать готовую.
Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником valeriia.cooking. И этот способ приготовления отличный от аналогичных, ведь автор видео предлагает приготовить тесто катаифи, а не покупать готовое. Из такого количества ингредиентов получается 1 шоколад весом 400 г.
Ингредиенты:
- Шоколад молочный — 230 г
- Фисташкова паста — 100 г
- Сливочное масло — 45 г
Для теста катаифи:
- Мука — 50 г
- Крахмал — 40 г
- Вода — 110 мл
- Соль — 1/3 ч.л
- Масло растительное — 1/3 ст.л
Способ приготовления:
- Прежде всего, готовим тесто: просеиваем муку, крахмал, добавляем воду, соль, растительное масло. Все перемешиваем до однородности и оставляем на 20 минут.
- Переливаем смесь в кондитерский мешок, наливаем его на горячую сковородку тоненькими полосочками. Жарим до хрустящего состояния и собираем. Оставляем, чтобы стыло.
- Шоколад импульсами растапливаем в микроволновке, каждые 10 секунд вынимая мисочку и помешивая. Когда он весь растает, половину шоколада выливаем в форму и распределяем по дну и бортикам. Отправляем в холодильник.
- Тесто катаифи нарезаем. Еще раз обжариваем его на сковороде на сливочном масле до золотистой корочки, постоянно помешивая.
- Смешиваем готовое тесто с фисташковой пастой. Это будет наша начинка – выкладываем ее на застывший слой шоколада.
- Сверху распределяем оставшийся шоколад. Отправляем в холодильник на 1 час.
Когда шоколад хорошо застынет, можно осторожно вынимать его из формы и пробовать. Это вкус той самой Дубайской шоколадки, но гораздо дешевле. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые круасаны из готового теста.