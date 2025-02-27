Ту самую "Дубайскую" шоколадку можно приготовить дома: это будет значительно дешевле (видео)

Великолепный рецепт шоколада с фисташковой пастой и тестом катаифи

Многие сладости, которые мы привыкли покупать готовыми, можно приготовить дома. Мы рассказывали, как сделать ягодный зефир. А еще самостоятельно можно сделать даже "дубайскую" шоколадку, и это будет значительно дешевле, чем покупать готовую.

Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником valeriia.cooking. И этот способ приготовления отличный от аналогичных, ведь автор видео предлагает приготовить тесто катаифи, а не покупать готовое. Из такого количества ингредиентов получается 1 шоколад весом 400 г.

Ингредиенты:

Шоколад молочный — 230 г

Фисташкова паста — 100 г

Сливочное масло — 45 г

Для теста катаифи:

Мука — 50 г

Крахмал — 40 г

Вода — 110 мл

Соль — 1/3 ч.л

Масло растительное — 1/3 ст.л

Способ приготовления:

Прежде всего, готовим тесто: просеиваем муку, крахмал, добавляем воду, соль, растительное масло. Все перемешиваем до однородности и оставляем на 20 минут. Переливаем смесь в кондитерский мешок, наливаем его на горячую сковородку тоненькими полосочками. Жарим до хрустящего состояния и собираем. Оставляем, чтобы стыло. Шоколад импульсами растапливаем в микроволновке, каждые 10 секунд вынимая мисочку и помешивая. Когда он весь растает, половину шоколада выливаем в форму и распределяем по дну и бортикам. Отправляем в холодильник. Тесто катаифи нарезаем. Еще раз обжариваем его на сковороде на сливочном масле до золотистой корочки, постоянно помешивая. Смешиваем готовое тесто с фисташковой пастой. Это будет наша начинка – выкладываем ее на застывший слой шоколада. Сверху распределяем оставшийся шоколад. Отправляем в холодильник на 1 час.

Когда шоколад хорошо застынет, можно осторожно вынимать его из формы и пробовать. Это вкус той самой Дубайской шоколадки, но гораздо дешевле. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые круасаны из готового теста.