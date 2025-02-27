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Ту самую "Дубайскую" шоколадку можно приготовить дома: это будет значительно дешевле (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Роскошный десерт с фантастическим вкусом
Роскошный десерт с фантастическим вкусом. Фото 24tv.ua

Великолепный рецепт шоколада с фисташковой пастой и тестом катаифи

Многие сладости, которые мы привыкли покупать готовыми, можно приготовить дома. Мы рассказывали, как сделать ягодный зефир. А еще самостоятельно можно сделать даже "дубайскую" шоколадку, и это будет значительно дешевле, чем покупать готовую.

Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником valeriia.cooking. И этот способ приготовления отличный от аналогичных, ведь автор видео предлагает приготовить тесто катаифи, а не покупать готовое. Из такого количества ингредиентов получается 1 шоколад весом 400 г.

Ингредиенты:

  • Шоколад молочный — 230 г
  • Фисташкова паста — 100 г
  • Сливочное масло — 45 г

Для теста катаифи:

  • Мука — 50 г
  • Крахмал — 40 г
  • Вода — 110 мл
  • Соль — 1/3 ч.л
  • Масло растительное — 1/3 ст.л

Способ приготовления:

  1. Прежде всего, готовим тесто: просеиваем муку, крахмал, добавляем воду, соль, растительное масло. Все перемешиваем до однородности и оставляем на 20 минут.
  2. Переливаем смесь в кондитерский мешок, наливаем его на горячую сковородку тоненькими полосочками. Жарим до хрустящего состояния и собираем. Оставляем, чтобы стыло.
  3. Шоколад импульсами растапливаем в микроволновке, каждые 10 секунд вынимая мисочку и помешивая. Когда он весь растает, половину шоколада выливаем в форму и распределяем по дну и бортикам. Отправляем в холодильник.
  4. Тесто катаифи нарезаем. Еще раз обжариваем его на сковороде на сливочном масле до золотистой корочки, постоянно помешивая.
  5. Смешиваем готовое тесто с фисташковой пастой. Это будет наша начинка – выкладываем ее на застывший слой шоколада.
  6. Сверху распределяем оставшийся шоколад. Отправляем в холодильник на 1 час.

Когда шоколад хорошо застынет, можно осторожно вынимать его из формы и пробовать. Это вкус той самой Дубайской шоколадки, но гораздо дешевле. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые круасаны из готового теста.

Теги:
#Рецепт #Шоколад #Десерт #Тесто