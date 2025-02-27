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Чизкейк можна приготувати без дорожезного крем-сиру: хитрий лайфхак для економії (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий десерт в духовці
Чудовий десерт в духовці. Фото lasunka.com

Як приготувати апетитний чизкейк

Вдома можна приготувати чимало десертів. Ми розповідали, як приготувати вдома справжній зефір. Тепер поділимось вдалим рецептом чизкейка.

Зазвичай цей десерт готується з крем-сиру, однак він коштує дорого. У кулінарному блозі pp__vkysno__ розповіли, як приготувати його на основі сметани.

Інгредієнти:

  • вершкове масло — 190 г
  • яйце — 1 шт
  • розпушувач — 0.5 ч. л.
  • борошно — 220 г
  • цукор — 100 г

Для начинки:

  • сметана — 600 г (18-20%)
  • яйця — 2 шт
  • ванільний цукор — 1 ч. л.
  • цукор — 2-3 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Масло для цього рецепту повинне бути холодним. Натираємо його на великій тертці.
  2. Додаємо яйце, цукор та просіюємо борошно з розпушувачем. Замішуємо мʼяке тісто.
  3. Відставляємо його в холодильник на той час, коли будемо готувати начинку. Всі інгредієнти для начинки збиваємо вінчиком до однорідної консистенції.
  4. Тісто розподіляємо по формі, формуючи дно та бортики. Наливаємо тісто.
  5. Випікаємо чизкейк у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин. Даємо трохи охолонути в духовці, а потім і поза нею.

Це надзвичайно смачно. Коли чизкейк стабілізується, він буде чудово нарізатись. Також ми розповідали, як приготувати красивий яблучний пиріг "Невидимка".

Теги:
#Рецепт #Випічка #Десерт #Чізкейк