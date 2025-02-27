Чизкейк можна приготувати без дорожезного крем-сиру: хитрий лайфхак для економії (відео)
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Як приготувати апетитний чизкейк
Вдома можна приготувати чимало десертів. Ми розповідали, як приготувати вдома справжній зефір. Тепер поділимось вдалим рецептом чизкейка.
Зазвичай цей десерт готується з крем-сиру, однак він коштує дорого. У кулінарному блозі pp__vkysno__ розповіли, як приготувати його на основі сметани.
Інгредієнти:
- вершкове масло — 190 г
- яйце — 1 шт
- розпушувач — 0.5 ч. л.
- борошно — 220 г
- цукор — 100 г
Для начинки:
- сметана — 600 г (18-20%)
- яйця — 2 шт
- ванільний цукор — 1 ч. л.
- цукор — 2-3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Масло для цього рецепту повинне бути холодним. Натираємо його на великій тертці.
- Додаємо яйце, цукор та просіюємо борошно з розпушувачем. Замішуємо мʼяке тісто.
- Відставляємо його в холодильник на той час, коли будемо готувати начинку. Всі інгредієнти для начинки збиваємо вінчиком до однорідної консистенції.
- Тісто розподіляємо по формі, формуючи дно та бортики. Наливаємо тісто.
- Випікаємо чизкейк у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин. Даємо трохи охолонути в духовці, а потім і поза нею.
Це надзвичайно смачно. Коли чизкейк стабілізується, він буде чудово нарізатись. Також ми розповідали, як приготувати красивий яблучний пиріг "Невидимка".