Чизкейк можна приготувати без дорожезного крем-сиру: хитрий лайфхак для економії (відео)

Як приготувати апетитний чизкейк

Вдома можна приготувати чимало десертів. Ми розповідали, як приготувати вдома справжній зефір. Тепер поділимось вдалим рецептом чизкейка.

Зазвичай цей десерт готується з крем-сиру, однак він коштує дорого. У кулінарному блозі pp__vkysno__ розповіли, як приготувати його на основі сметани.

Інгредієнти:

вершкове масло — 190 г

яйце — 1 шт

розпушувач — 0.5 ч. л.

борошно — 220 г

цукор — 100 г

Для начинки:

сметана — 600 г (18-20%)

яйця — 2 шт

ванільний цукор — 1 ч. л.

цукор — 2-3 ст. л.

Спосіб приготування:

Масло для цього рецепту повинне бути холодним. Натираємо його на великій тертці. Додаємо яйце, цукор та просіюємо борошно з розпушувачем. Замішуємо мʼяке тісто. Відставляємо його в холодильник на той час, коли будемо готувати начинку. Всі інгредієнти для начинки збиваємо вінчиком до однорідної консистенції. Тісто розподіляємо по формі, формуючи дно та бортики. Наливаємо тісто. Випікаємо чизкейк у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин. Даємо трохи охолонути в духовці, а потім і поза нею.

Це надзвичайно смачно. Коли чизкейк стабілізується, він буде чудово нарізатись. Також ми розповідали, як приготувати красивий яблучний пиріг "Невидимка".