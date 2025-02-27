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Чизкейк можно приготовить без дорогого крем-сыра: хитрый лайфхак для экономии (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасный десерт в духовке
Прекрасный десерт в духовке. Фото lasunka.com

Как приготовить аппетитный чизкейк

Дома можно приготовить немало десертов. Мы рассказывали, как приготовить дома настоящий зефир. Теперь поделимся удачным рецептом чизкейки.

Обычно этот десерт готовится из крем-сыра, однако он стоит дорого. В кулинарном блоге pp__vkysno__ рассказали, как приготовить его на основе сметаны.

Ингредиенты:

  • сливочное масло — 190 г
  • яйцо — 1 шт
  • разрыхлитель — 0.5 ч. л.
  • мука — 220 г
  • сахар — 100 г

Для начинки:

  • сметана — 600 г (18-20%)
  • яйца — 2 шт
  • ванильный сахар – 1 ч. л.
  • сахар – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Масло для этого рецепта должно быть холодным. Натираем его на большой терке.
  2. Добавляем яйцо, сахар и просеиваем муку с разрыхлителем. Замешиваем мягкое тесто.
  3. Отставляем его в холодильник к тому времени, когда будем готовить начинку. Все ингредиенты для начинки взбиваем венчиком до однородной смеси.
  4. Тесто распределяем по форме, формируя дно и бортики. Наливаем тесто.
  5. Выпекаем чизкейк в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут. Даем немного остыть в духовке, а затем и вне ее.

Это очень вкусно. Когда чизкейк стабилизируется, он будет отлично нарезаться. Также мы рассказывали, как приготовить красивый яблочный пирог "Невидимка".

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#Рецепт #Выпечка #Десерт #Чизкейк