Чизкейк можно приготовить без дорогого крем-сыра: хитрый лайфхак для экономии (видео)

Как приготовить аппетитный чизкейк

Дома можно приготовить немало десертов. Мы рассказывали, как приготовить дома настоящий зефир. Теперь поделимся удачным рецептом чизкейки.

Обычно этот десерт готовится из крем-сыра, однако он стоит дорого. В кулинарном блоге pp__vkysno__ рассказали, как приготовить его на основе сметаны.

Ингредиенты:

сливочное масло — 190 г

яйцо — 1 шт

разрыхлитель — 0.5 ч. л.

мука — 220 г

сахар — 100 г

Для начинки:

сметана — 600 г (18-20%)

яйца — 2 шт

ванильный сахар – 1 ч. л.

сахар – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

Масло для этого рецепта должно быть холодным. Натираем его на большой терке. Добавляем яйцо, сахар и просеиваем муку с разрыхлителем. Замешиваем мягкое тесто. Отставляем его в холодильник к тому времени, когда будем готовить начинку. Все ингредиенты для начинки взбиваем венчиком до однородной смеси. Тесто распределяем по форме, формируя дно и бортики. Наливаем тесто. Выпекаем чизкейк в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут. Даем немного остыть в духовке, а затем и вне ее.

Это очень вкусно. Когда чизкейк стабилизируется, он будет отлично нарезаться. Также мы рассказывали, как приготовить красивый яблочный пирог "Невидимка".