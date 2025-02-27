Чизкейк можно приготовить без дорогого крем-сыра: хитрый лайфхак для экономии (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Как приготовить аппетитный чизкейк
Дома можно приготовить немало десертов. Мы рассказывали, как приготовить дома настоящий зефир. Теперь поделимся удачным рецептом чизкейки.
Обычно этот десерт готовится из крем-сыра, однако он стоит дорого. В кулинарном блоге pp__vkysno__ рассказали, как приготовить его на основе сметаны.
Ингредиенты:
- сливочное масло — 190 г
- яйцо — 1 шт
- разрыхлитель — 0.5 ч. л.
- мука — 220 г
- сахар — 100 г
Для начинки:
- сметана — 600 г (18-20%)
- яйца — 2 шт
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- сахар – 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
- Масло для этого рецепта должно быть холодным. Натираем его на большой терке.
- Добавляем яйцо, сахар и просеиваем муку с разрыхлителем. Замешиваем мягкое тесто.
- Отставляем его в холодильник к тому времени, когда будем готовить начинку. Все ингредиенты для начинки взбиваем венчиком до однородной смеси.
- Тесто распределяем по форме, формируя дно и бортики. Наливаем тесто.
- Выпекаем чизкейк в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут. Даем немного остыть в духовке, а затем и вне ее.
Это очень вкусно. Когда чизкейк стабилизируется, он будет отлично нарезаться. Также мы рассказывали, как приготовить красивый яблочный пирог "Невидимка".