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Найсмачніший вітамінний салат: готується лише за 5 хвилин (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Смачний салат із фіолетової капусти
Смачний салат із фіолетової капусти. Фото Freepik

Цей салат – справжня вітамінна бомба

Хочете швидко та смачно перекусити? У такому випадку можна приготувати лаваш із м’ясом та овочами. Або ж зробити вітамінний салат. Прості та доступні інгредієнти, мінімум часу та максимум користі. Усього 5 хвилин, і у вас на столі яскравий та корисний салат.

Рецептом цієї страви поділилася блогер diana_kulikovska.

Інгредієнти:

  • Фіолетова капуста — 300 г.
  • Морква — 2 шт.
  • Яблука — 1 шт.
  • Оливкова олія
  • Горіхи та насіння гарбуза — 50 г.
  • Лимонний сік
  • Сіль — на смак.

Приготування:

  1. Капусту дрібно шаткуємо.
  2. Моркву ріжемо соломкою.
  3. Яблука без серцевини нарізаємо тонкими пластинками або кубиками.
  4. Додаємо лимонний сік, оливкову олію, сіль та перемішуємо всі інгредієнти. Зверху посипаємо горіхами або насінням гарбуза.
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#Рецепти #Капуста #Морква #Салати