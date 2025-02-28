Найсмачніший вітамінний салат: готується лише за 5 хвилин (відео)

Цей салат – справжня вітамінна бомба

Хочете швидко та смачно перекусити? У такому випадку можна приготувати лаваш із м’ясом та овочами. Або ж зробити вітамінний салат. Прості та доступні інгредієнти, мінімум часу та максимум користі. Усього 5 хвилин, і у вас на столі яскравий та корисний салат.

Рецептом цієї страви поділилася блогер diana_kulikovska.

Інгредієнти:

Фіолетова капуста — 300 г.

Морква — 2 шт.

Яблука — 1 шт.

Оливкова олія

Горіхи та насіння гарбуза — 50 г.

Лимонний сік

Сіль — на смак.

Приготування: