Найсмачніший вітамінний салат: готується лише за 5 хвилин (відео)
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Цей салат – справжня вітамінна бомба
Хочете швидко та смачно перекусити? У такому випадку можна приготувати лаваш із м’ясом та овочами. Або ж зробити вітамінний салат. Прості та доступні інгредієнти, мінімум часу та максимум користі. Усього 5 хвилин, і у вас на столі яскравий та корисний салат.
Рецептом цієї страви поділилася блогер diana_kulikovska.
Інгредієнти:
- Фіолетова капуста — 300 г.
- Морква — 2 шт.
- Яблука — 1 шт.
- Оливкова олія
- Горіхи та насіння гарбуза — 50 г.
- Лимонний сік
- Сіль — на смак.
Приготування:
- Капусту дрібно шаткуємо.
- Моркву ріжемо соломкою.
- Яблука без серцевини нарізаємо тонкими пластинками або кубиками.
- Додаємо лимонний сік, оливкову олію, сіль та перемішуємо всі інгредієнти. Зверху посипаємо горіхами або насінням гарбуза.