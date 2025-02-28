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Самый вкусный витаминный салат: готовится всего за 5 минут (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Вкусный салат из фиолетовой капусты
Вкусный салат из фиолетовой капусты. Фото Freepik

Этот салат – настоящая витаминная бомба

Хотите быстро и вкусно перекусить? В таком случае можно приготовить лаваш с мясом и овощами. Либо же сделать витаминный салат. Простые и доступные ингредиенты, минимум времени и максимум пользы. Всего 5 минут, и у вас на столе яркий и полезный салат.

Рецептом этого блюда поделилась блогер diana_kulikovska.

Ингредиенты:

  • Фиолетовая капуста — 300 г.
  • Морковь — 2 шт.
  • Яблоки — 1 шт.
  • Оливковое масло
  • Орехи и семена тыквы — 50 г.
  • Лимонный сок
  • Соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Капусту мелко шинкуем.
  2. Морковь режем соломкой.
  3. Яблоки без сердцевинки нарезаем тонкими пластинками или кубиками.
  4. Добавляем лимонный сок, оливковое масло, соль и перемешиваем все ингредиенты. Сверху посыпаем орехами или семенами тыквы.
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#Рецепты #Капуста #Морковь #Салаты