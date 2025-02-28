Самый вкусный витаминный салат: готовится всего за 5 минут (видео)

Этот салат – настоящая витаминная бомба

Хотите быстро и вкусно перекусить? В таком случае можно приготовить лаваш с мясом и овощами. Либо же сделать витаминный салат. Простые и доступные ингредиенты, минимум времени и максимум пользы. Всего 5 минут, и у вас на столе яркий и полезный салат.

Рецептом этого блюда поделилась блогер diana_kulikovska.

Ингредиенты:

Фиолетовая капуста — 300 г.

Морковь — 2 шт.

Яблоки — 1 шт.

Оливковое масло

Орехи и семена тыквы — 50 г.

Лимонный сок

Соль — по вкусу.

Приготовление: