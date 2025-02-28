Самый вкусный витаминный салат: готовится всего за 5 минут (видео)
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Этот салат – настоящая витаминная бомба
Хотите быстро и вкусно перекусить? В таком случае можно приготовить лаваш с мясом и овощами. Либо же сделать витаминный салат. Простые и доступные ингредиенты, минимум времени и максимум пользы. Всего 5 минут, и у вас на столе яркий и полезный салат.
Рецептом этого блюда поделилась блогер diana_kulikovska.
Ингредиенты:
- Фиолетовая капуста — 300 г.
- Морковь — 2 шт.
- Яблоки — 1 шт.
- Оливковое масло
- Орехи и семена тыквы — 50 г.
- Лимонный сок
- Соль — по вкусу.
Приготовление:
- Капусту мелко шинкуем.
- Морковь режем соломкой.
- Яблоки без сердцевинки нарезаем тонкими пластинками или кубиками.
- Добавляем лимонный сок, оливковое масло, соль и перемешиваем все ингредиенты. Сверху посыпаем орехами или семенами тыквы.