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Смачніше за "Олів’є": гості попросять у вас рецепт цього салату (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Салат "Венеція"
Салат "Венеція". Фото Колаж "Телеграфу"

Цей яскравий та апетитний салат стане справжньою окрасою вашого столу.

Наближається свято, а часу на приготування святкового "Олів’є" катастрофічно не вистачає? У такому разі салат "Венеція" – це ідеальне рішення. Він готується дуже швидко, а виходить неймовірно смачним.

Достатньо нарізати кілька доступних інгредієнтів, змішати їх та заправити майонезом. За лічені хвилини у вас буде готова святкова страва, яка вразить усіх гостей.

Рецепт салату "Венеція" опублікувала на своїй сторінці фудблогер iriska_dimitrova.

Інгредієнти:

  • Морква по-корейськи — 200 г;
  • Шинка або копчена курка — 200 г;
  • Твердий сир – 150 г;
  • Огірок свіжий – 1 шт;
  • Кукурудза — 0,5 банки;
  • Майонез.

Етапи приготування:

  1. З моркви та кукурудзи зливаємо зайву рідину.
  2. Нарізаємо брусочками м’ясо, огірки та сир.
  3. Змішуємо всі інгредієнти в салатнику та заправляємо майонезом.
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