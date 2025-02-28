Смачніше за "Олів’є": гості попросять у вас рецепт цього салату (відео)
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Цей яскравий та апетитний салат стане справжньою окрасою вашого столу.
Наближається свято, а часу на приготування святкового "Олів’є" катастрофічно не вистачає? У такому разі салат "Венеція" – це ідеальне рішення. Він готується дуже швидко, а виходить неймовірно смачним.
Достатньо нарізати кілька доступних інгредієнтів, змішати їх та заправити майонезом. За лічені хвилини у вас буде готова святкова страва, яка вразить усіх гостей.
Рецепт салату "Венеція" опублікувала на своїй сторінці фудблогер iriska_dimitrova.
Інгредієнти:
- Морква по-корейськи — 200 г;
- Шинка або копчена курка — 200 г;
- Твердий сир – 150 г;
- Огірок свіжий – 1 шт;
- Кукурудза — 0,5 банки;
- Майонез.
Етапи приготування:
- З моркви та кукурудзи зливаємо зайву рідину.
- Нарізаємо брусочками м’ясо, огірки та сир.
- Змішуємо всі інгредієнти в салатнику та заправляємо майонезом.