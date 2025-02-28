Смачніше за "Олів’є": гості попросять у вас рецепт цього салату (відео)

Цей яскравий та апетитний салат стане справжньою окрасою вашого столу.

Наближається свято, а часу на приготування святкового "Олів’є" катастрофічно не вистачає? У такому разі салат "Венеція" – це ідеальне рішення. Він готується дуже швидко, а виходить неймовірно смачним.

Достатньо нарізати кілька доступних інгредієнтів, змішати їх та заправити майонезом. За лічені хвилини у вас буде готова святкова страва, яка вразить усіх гостей.

Рецепт салату "Венеція" опублікувала на своїй сторінці фудблогер iriska_dimitrova.

Інгредієнти:

Морква по-корейськи — 200 г;

Шинка або копчена курка — 200 г;

Твердий сир – 150 г;

Огірок свіжий – 1 шт;

Кукурудза — 0,5 банки;

Майонез.

Етапи приготування: