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Вкуснее "Оливье": гости попросят у вас рецепт этого салата (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Салат "Венеция"
Салат "Венеция". Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот яркий и аппетитный салат станет настоящим украшением вашего стола

Приближается праздник, а времени на готовку праздничного "Оливье" катастрофически не хватает? В таком случае салат "Венеция" – это идеальное решение. Он готовится очень быстро, а получается невероятно вкусным.

Достаточно нарезать несколько доступных ингредиентов, смешать их и заправить майонезом. За считанные минуты у вас будет готово праздничное блюдо, которое впечатлит всех гостей.

Рецепт салата "Венеция" опубликовала на своей странице фудблогер iriska_dimitrova.

Ингредиенты:

  • Морковка по-корейски — 200 г;
  • Ветчина или копченая курица — 200 г;
  • Твердый сыр — 150 г;
  • Огурец свежий — 1 шт;
  • Кукуруза — 0,5 банки;
  • Майонез.

Этапы приготовления:

  1. С моркови и кукурузы сливаем лишнюю жидкость.
  2. Нарезаем брусочками мясо, огурцы и сыр.
  3. Смешиваем все ингредиенты в салатнике и заправляем майонезом.
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