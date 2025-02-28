Вкуснее "Оливье": гости попросят у вас рецепт этого салата (видео)

Этот яркий и аппетитный салат станет настоящим украшением вашего стола

Приближается праздник, а времени на готовку праздничного "Оливье" катастрофически не хватает? В таком случае салат "Венеция" – это идеальное решение. Он готовится очень быстро, а получается невероятно вкусным.

Достаточно нарезать несколько доступных ингредиентов, смешать их и заправить майонезом. За считанные минуты у вас будет готово праздничное блюдо, которое впечатлит всех гостей.

Рецепт салата "Венеция" опубликовала на своей странице фудблогер iriska_dimitrova.

Ингредиенты:

Морковка по-корейски — 200 г;

Ветчина или копченая курица — 200 г;

Твердый сыр — 150 г;

Огурец свежий — 1 шт;

Кукуруза — 0,5 банки;

Майонез.

Этапы приготовления: