Вкуснее "Оливье": гости попросят у вас рецепт этого салата (видео)
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Этот яркий и аппетитный салат станет настоящим украшением вашего стола
Приближается праздник, а времени на готовку праздничного "Оливье" катастрофически не хватает? В таком случае салат "Венеция" – это идеальное решение. Он готовится очень быстро, а получается невероятно вкусным.
Достаточно нарезать несколько доступных ингредиентов, смешать их и заправить майонезом. За считанные минуты у вас будет готово праздничное блюдо, которое впечатлит всех гостей.
Рецепт салата "Венеция" опубликовала на своей странице фудблогер iriska_dimitrova.
Ингредиенты:
- Морковка по-корейски — 200 г;
- Ветчина или копченая курица — 200 г;
- Твердый сыр — 150 г;
- Огурец свежий — 1 шт;
- Кукуруза — 0,5 банки;
- Майонез.
Этапы приготовления:
- С моркови и кукурузы сливаем лишнюю жидкость.
- Нарезаем брусочками мясо, огурцы и сыр.
- Смешиваем все ингредиенты в салатнике и заправляем майонезом.