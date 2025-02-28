Для цих котлет не знадобиться ані грама фаршу: як приготувати смачну та недорогу страву з капусти (відео)

Бюджетний та простий варіант овочевих котлет

Щоб приготувати ситну та смачну страву не завжди потрібні дорогі продукти. Рецепт котлет із капусти — яскравий доказ цього. До того ж готуються ці котлети дуже просто та досить швидко. Ідеально для тих, хто хоче заощадити гроші та час, але не готовий жертвувати смаком.

Рецептом цієї страви на своїй сторінці в Instagram поділилася блогер mamanata.food.

Інгредієнти:

Капуста — 600 р.

цибуля — 150 г.

яйця — 2 шт.

борошно — 3 ст.л. з гіркою.

сіль, перець до смаку.

Етапи приготування: