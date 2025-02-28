Для цих котлет не знадобиться ані грама фаршу: як приготувати смачну та недорогу страву з капусти (відео)
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Бюджетний та простий варіант овочевих котлет
Щоб приготувати ситну та смачну страву не завжди потрібні дорогі продукти. Рецепт котлет із капусти — яскравий доказ цього. До того ж готуються ці котлети дуже просто та досить швидко. Ідеально для тих, хто хоче заощадити гроші та час, але не готовий жертвувати смаком.
Рецептом цієї страви на своїй сторінці в Instagram поділилася блогер mamanata.food.
Інгредієнти:
- Капуста — 600 р.
- цибуля — 150 г.
- яйця — 2 шт.
- борошно — 3 ст.л. з гіркою.
- сіль, перець до смаку.
Етапи приготування:
- Ретельно вимити капусту, тонко нарізати та відварити у злегка підсоленій воді протягом 10 хвилин. Важливо щоб капуста стала м’якою, але не розварилася.
- Цибулю нарізати та обсмажити на сковороді до золотистого кольору.
- Змішати відварену капусту з обсмаженою цибулею. За бажанням можна додати терту моркву.
- Додати до капустяно-цибульної суміші сіль, два яйця, борошно і ретельно перемішати до отримання однорідного тіста.
- Розігріти сковороду з олією. Руки змочити у холодній воді. Мокрими руками сформувати котлети та акуратно викласти їх на сковороду.
- Обсмажувати котлети з обох боків протягом 5-7 хвилин до золотистої скоринки.