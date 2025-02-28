Для этих котлет не понадобится ни грамма фарша: как приготовить вкусное и недорогое блюдо из капусты (видео)

Бюджетный и простой вариант овощных котлет

Чтобы приготовить сытное и вкусное блюдо не всегда нужны дорогостоящие продукты. Рецепт котлет из капусты — яркое тому доказательство. К тому же готовятся эти котлеты очень просто и достаточно быстро. Идеально для тех, кто хочет сэкономить деньги и время, но не готов жертвовать вкусом.

Рецептом этого блюда на своей странице в Instagram поделилась блогер mamanata.food.

Ингредиенты:

Капуста — 600 г.

лук — 150 г.

яйца — 2 шт.

мука — 3 ст.л. с горкой.

соль, перец по вкусу.

Этапы приготовления: