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Для этих котлет не понадобится ни грамма фарша: как приготовить вкусное и недорогое блюдо из капусты (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Котлеты из капусты
Котлеты из капусты. Фото Скриншот из видео

Бюджетный и простой вариант овощных котлет

Чтобы приготовить сытное и вкусное блюдо не всегда нужны дорогостоящие продукты. Рецепт котлет из капусты — яркое тому доказательство. К тому же готовятся эти котлеты очень просто и достаточно быстро. Идеально для тех, кто хочет сэкономить деньги и время, но не готов жертвовать вкусом.

Рецептом этого блюда на своей странице в Instagram поделилась блогер mamanata.food.

Ингредиенты:

  • Капуста — 600 г.
  • лук — 150 г.
  • яйца — 2 шт.
  • мука — 3 ст.л. с горкой.
  • соль, перец по вкусу.

Этапы приготовления:

  1. Тщательно вымыть капусту, тонко нарезать и отварить в слегка подсоленной воде в течение 10 минут. Важно, чтобы капуста стала мягкой, но не разварилась.
  2. Лук нарезать и обжарить на сковороде до золотистого цвета.
  3. Смешать остывшую отварную капусту с обжаренным луком. По желанию, можно добавить тертую морковь.
  4. Добавить к капустно-луковой смеси соль, два яйца, муку и тщательно перемешать до получения однородного теста.
  5. Разогреть сковороду с растительным маслом. Руки смочить в холодной воде. Мокрыми руками сформировать котлеты и аккуратно выложить их на сковороду.
  6. Обжаривать котлеты с обеих сторон в течение 5-7 минут до золотистой корочки.
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#Рецепты #Капуста #Котлеты