Для этих котлет не понадобится ни грамма фарша: как приготовить вкусное и недорогое блюдо из капусты (видео)
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Бюджетный и простой вариант овощных котлет
Чтобы приготовить сытное и вкусное блюдо не всегда нужны дорогостоящие продукты. Рецепт котлет из капусты — яркое тому доказательство. К тому же готовятся эти котлеты очень просто и достаточно быстро. Идеально для тех, кто хочет сэкономить деньги и время, но не готов жертвовать вкусом.
Рецептом этого блюда на своей странице в Instagram поделилась блогер mamanata.food.
Ингредиенты:
- Капуста — 600 г.
- лук — 150 г.
- яйца — 2 шт.
- мука — 3 ст.л. с горкой.
- соль, перец по вкусу.
Этапы приготовления:
- Тщательно вымыть капусту, тонко нарезать и отварить в слегка подсоленной воде в течение 10 минут. Важно, чтобы капуста стала мягкой, но не разварилась.
- Лук нарезать и обжарить на сковороде до золотистого цвета.
- Смешать остывшую отварную капусту с обжаренным луком. По желанию, можно добавить тертую морковь.
- Добавить к капустно-луковой смеси соль, два яйца, муку и тщательно перемешать до получения однородного теста.
- Разогреть сковороду с растительным маслом. Руки смочить в холодной воде. Мокрыми руками сформировать котлеты и аккуратно выложить их на сковороду.
- Обжаривать котлеты с обеих сторон в течение 5-7 минут до золотистой корочки.