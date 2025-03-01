Курячі рулети з курагою та чорносливом: чудовий рецепт для вишуканої вечері (відео)

Ця страва стане справжньою окрасою вашого столу

Хочете приготувати щось смачне та незвичайне? Курячі рулети з курагою та чорносливом – це особливий рецепт, який подарує незабутній смак. Соковите куряче філе, ароматні сухофрукти та хрусткі горіхи ідеально поєднуються в цій страві. Ці рулети оцінять навіть найвибагливіші гурмани.

Рецептом цієї страви поділилась блогерка Nata.cooking.

Інгредієнти:

2 шт. курячого філе (~600 г);

50 г чорносливу;

50 г кураги;

40-50 г волоських горіхів;

150 г твердого сиру (для начинки й для скоринки);

3 ст.л сметани;

2 ст.л рослинної олії;

2 ч.л міцної гірчиці від;

1-2 зубчика часнику;

сіль, перець на смак.

Етапи приготування: