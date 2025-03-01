Курячі рулети з курагою та чорносливом: чудовий рецепт для вишуканої вечері (відео)
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Ця страва стане справжньою окрасою вашого столу
Хочете приготувати щось смачне та незвичайне? Курячі рулети з курагою та чорносливом – це особливий рецепт, який подарує незабутній смак. Соковите куряче філе, ароматні сухофрукти та хрусткі горіхи ідеально поєднуються в цій страві. Ці рулети оцінять навіть найвибагливіші гурмани.
Рецептом цієї страви поділилась блогерка Nata.cooking.
Інгредієнти:
- 2 шт. курячого філе (~600 г);
- 50 г чорносливу;
- 50 г кураги;
- 40-50 г волоських горіхів;
- 150 г твердого сиру (для начинки й для скоринки);
- 3 ст.л сметани;
- 2 ст.л рослинної олії;
- 2 ч.л міцної гірчиці від;
- 1-2 зубчика часнику;
- сіль, перець на смак.
Етапи приготування:
- Беремо філе і з однієї сторони робимо надріз, але не до кінця. Розгортаємо філе, накриваємо харчовою плівкою та злегка відбиваємо.
- Для маринаду поєднуємо рослинну олію, сметану, спеції, часник та міцну гірчицю. Перемішуємо маринад та змащуємо філе.
- Зверху на м'ясо викладаємо курагу та чорнослив, посипаємо подрібненими горіхами та натертим сиром.
- Загортаємо філе з начинкою в рулет (за необхідності закріпіть мʼясо деревʼяними паличками або завʼяжіть кулінарною ниткою).
- Перекладаємо рулети у форму, змащуємо маринадом, накриваємо фольгою та відправляємо в духовку. Запікаємо 180 градусів 30-40 хв.
- За 10 хв до кінця приготування знімаємо фольгу, посипаємо сиром та допікаємо до скоринки.
- Після духовки даємо рулетам повністю охолонути і тільки тоді нарізаємо.