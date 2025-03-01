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Курячі рулети з курагою та чорносливом: чудовий рецепт для вишуканої вечері (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Рулети з курячого філе з курагою та чорносливом
Рулети з курячого філе з курагою та чорносливом. Фото Скріншот Instagram/nata.cooking

Ця страва стане справжньою окрасою вашого столу

Хочете приготувати щось смачне та незвичайне? Курячі рулети з курагою та чорносливом – це особливий рецепт, який подарує незабутній смак. Соковите куряче філе, ароматні сухофрукти та хрусткі горіхи ідеально поєднуються в цій страві. Ці рулети оцінять навіть найвибагливіші гурмани.

Рецептом цієї страви поділилась блогерка Nata.cooking.

Інгредієнти:

  • 2 шт. курячого філе (~600 г);
  • 50 г чорносливу;
  • 50 г кураги;
  • 40-50 г волоських горіхів;
  • 150 г твердого сиру (для начинки й для скоринки);
  • 3 ст.л сметани;
  • 2 ст.л рослинної олії;
  • 2 ч.л міцної гірчиці від;
  • 1-2 зубчика часнику;
  • сіль, перець на смак.

Етапи приготування:

  1. Беремо філе і з однієї сторони робимо надріз, але не до кінця. Розгортаємо філе, накриваємо харчовою плівкою та злегка відбиваємо.
  2. Для маринаду поєднуємо рослинну олію, сметану, спеції, часник та міцну гірчицю. Перемішуємо маринад та змащуємо філе.
  3. Зверху на м'ясо викладаємо курагу та чорнослив, посипаємо подрібненими горіхами та натертим сиром.
  4. Загортаємо філе з начинкою в рулет (за необхідності закріпіть мʼясо деревʼяними паличками або завʼяжіть кулінарною ниткою).
  5. Перекладаємо рулети у форму, змащуємо маринадом, накриваємо фольгою та відправляємо в духовку. Запікаємо 180 градусів 30-40 хв.
  6. За 10 хв до кінця приготування знімаємо фольгу, посипаємо сиром та допікаємо до скоринки.
  7. Після духовки даємо рулетам повністю охолонути і тільки тоді нарізаємо.
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#Рецепти #Рулет #Куряче філе #Готуємо вдома