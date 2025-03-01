Куриные рулеты с курагой и черносливом: отличный рецепт для изысканного ужина (видео)
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Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола
Хотите приготовить что-нибудь вкусное и необычное? Куриные рулеты с курагой и черносливом – это особый рецепт, который подарит незабываемый вкус. Сочное куриное филе, ароматные сухофрукты и хрустящие орехи идеально сочетаются в этом блюде. Эти рулеты оценят даже самые взыскательные гурманы.
Рецептом этого блюда поделилась блогерша Nata.cooking.
Ингредиенты:
- 2 шт. куриного филе (~600 г);
- 50 г чернослива;
- 50 г кураги;
- 40-50 г грецких орехов;
- 150 г сыра (для начинки и для корочки);
- 3 ст.л сметаны;
- 2 ст.л растительного масла;
- 2 ч.л горчицы;
- 1-2 зубчика чеснока;
- соль, перец по вкусу.
Этапы приготовления:
- Берем филе и с одной стороны делаем надрез, но не до конца. Раскатываем филе, накрываем пищевой пленкой и слегка отбиваем.
- Для маринада смешиваем растительное масло, сметану, специи, чеснок и острую горчицу. Перемешиваем маринад и смазываем филе.
- Сверху выкладываем на мясо курагу и чернослив, посыпаем измельченными орехами и натертым сыром.
- Заворачиваем филе с начинкой в рулет (при необходимости закрепите мясо деревянными палочками или завяжите кулинарной нитью).
- Перекладываем рулеты в форму, смазываем маринадом, накрываем фольгой и отправляем в духовку. Запекаем на 180 градусах 30-40 мин.
- За 10 минут до конца приготовления снимаем фольгу, посыпаем сыром и допекаем до корочки.
- После духовки даем рулетам полностью охладиться и только тогда нарезаем.