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Куриные рулеты с курагой и черносливом: отличный рецепт для изысканного ужина (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Рулеты из куриного филе с курагой и черносливом
Рулеты из куриного филе с курагой и черносливом. Фото Скриншот Instagram/nata.cooking

Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола

Хотите приготовить что-нибудь вкусное и необычное? Куриные рулеты с курагой и черносливом – это особый рецепт, который подарит незабываемый вкус. Сочное куриное филе, ароматные сухофрукты и хрустящие орехи идеально сочетаются в этом блюде. Эти рулеты оценят даже самые взыскательные гурманы.

Рецептом этого блюда поделилась блогерша Nata.cooking.

Ингредиенты:

  • 2 шт. куриного филе (~600 г);
  • 50 г чернослива;
  • 50 г кураги;
  • 40-50 г грецких орехов;
  • 150 г сыра (для начинки и для корочки);
  • 3 ст.л сметаны;
  • 2 ст.л растительного масла;
  • 2 ч.л горчицы;
  • 1-2 зубчика чеснока;
  • соль, перец по вкусу.

Этапы приготовления:

  1. Берем филе и с одной стороны делаем надрез, но не до конца. Раскатываем филе, накрываем пищевой пленкой и слегка отбиваем.
  2. Для маринада смешиваем растительное масло, сметану, специи, чеснок и острую горчицу. Перемешиваем маринад и смазываем филе.
  3. Сверху выкладываем на мясо курагу и чернослив, посыпаем измельченными орехами и натертым сыром.
  4. Заворачиваем филе с начинкой в рулет (при необходимости закрепите мясо деревянными палочками или завяжите кулинарной нитью).
  5. Перекладываем рулеты в форму, смазываем маринадом, накрываем фольгой и отправляем в духовку. Запекаем на 180 градусах 30-40 мин.
  6. За 10 минут до конца приготовления снимаем фольгу, посыпаем сыром и допекаем до корочки.
  7. После духовки даем рулетам полностью охладиться и только тогда нарезаем.
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#Рецепты #Рулет #Куриное филе #Готовим дома