Куриные рулеты с курагой и черносливом: отличный рецепт для изысканного ужина (видео)

Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола

Хотите приготовить что-нибудь вкусное и необычное? Куриные рулеты с курагой и черносливом – это особый рецепт, который подарит незабываемый вкус. Сочное куриное филе, ароматные сухофрукты и хрустящие орехи идеально сочетаются в этом блюде. Эти рулеты оценят даже самые взыскательные гурманы.

Рецептом этого блюда поделилась блогерша Nata.cooking.

Ингредиенты:

2 шт. куриного филе (~600 г);

50 г чернослива;

50 г кураги;

40-50 г грецких орехов;

150 г сыра (для начинки и для корочки);

3 ст.л сметаны;

2 ст.л растительного масла;

2 ч.л горчицы;

1-2 зубчика чеснока;

соль, перец по вкусу.

Этапы приготовления: