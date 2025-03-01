Ідеальна страва до обіду: пиріг з капустою та фаршем виходить ситним та смачним (відео)

Проста несолодка випічка

Солоні пироги – це чудовий варіант для перекусу або повноцінного обіду. Вони бувають різними: на дріжджовому, листковому чи заливному тісті, з різноманітними начинками. Наприклад, у багатьох країнах популярний бурек – пиріг із тонкого тіста, начинений сиром, м’ясом або шпинатом.

Якщо ж ви шукаєте варіант ситної домашньої випічки, спробуйте приготувати пиріг із фаршем та капустою. Поєднання соковитої м’ясної начинки з ніжною тушкованою капустою створює ідеальний баланс смаків. Такий пиріг виходить ароматним, м’яким і неймовірно смачним як у гарячому, так і в холодному вигляді. Він чудово підійде для сімейного обіду, пікніка або перекусу на роботі. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hot_spicyua".

Як приготувати пиріг з фаршем та капустою

Інгредієнти:

фарш з телятини – 400 г;

капуста – 350 г;

цибуля – 1 шт.;

густий томатний сік – 3 ст. л. (або 1 ст. л. томатної пасти);

Інгредієнти для заливки:

яйця – 3 шт.;

вершки – 200 мл;

сир моцарела – 150 г;

спеції – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Обсмажити фарш на суміші вершкового масла та олії до золотистої скоринки.

2.Додати нарізану цибулю, крупно нарізану капусту і тушкувати близько 15 хвилин.

3.Влити томатний сік і додати спеції.

4.Тушкувати до того моменту, поки вся рідина не випарується.

5.Для заливки збити яйця, вершки, натерти сир моцарелу, додати трохи солі та перемішати.

6.У сковорідку або жаростійку форму викласти готову капусту з фаршем.

7.Залити заливкою та поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин, залишити охолонути.