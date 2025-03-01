Идеальное блюдо к обеду: пирог с капустой и фаршем получается сытным и вкусным (видео)
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Простая несладкая выпечка
Соленые пироги – это отличный вариант для перекуса или полноценного обеда. Они бывают разными: на дрожжевом, слоеном или заливном тесте, с разнообразными начинками. Например, во многих странах популярен бурек – пирог из тонкого теста, начиненный сыром, мясом или шпинатом.
Если вы ищете вариант сытной домашней выпечки, попробуйте приготовить пирог с фаршем и капустой. Сочетание сочной мясной начинки с нежной тушеной капустой создает идеальный баланс вкусов. Такой пирог получается ароматным, мягким и невероятно вкусным как в горячем, так и холодном виде. Он отлично подойдет для семейного обеда, пикника или перекуса на работе. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hot_spicyua".
Как приготовить пирог с фаршем и капустой
Ингредиенты:
- фарш из телятины – 400 г;
- капуста – 350 г;
- лук – 1 шт.;
- густой томатный сок – 3 ст. л. (или 1 ст. л. томатной пасты);
Ингредиенты для заливки:
- яйца – 3 шт.;
- сливки – 200 мл;
- сыр моцарелла – 150 г;
- специи – по вкусу;
Способ приготовления:
1.Обжарить фарш на смеси сливочного и растительного масла до золотистой корочки.
2.Добавить нарезанный лук, крупно нарезанную капусту и тушить около 15 минут.
3.Влить томатный сок и добавить специи.
4.Тушить до того момента, пока вся жидкость не испарится.
5.Для заливки взбить яйца, сливки, натереть сыр моцареллу, добавить немного соли и перемешать.
6.В сковороду или жаростойкую форму выложить готовую капусту с фаршем.
7.Залить заливкой и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут, оставить остыть.