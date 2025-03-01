Идеальное блюдо к обеду: пирог с капустой и фаршем получается сытным и вкусным (видео)

Простая несладкая выпечка

Соленые пироги – это отличный вариант для перекуса или полноценного обеда. Они бывают разными: на дрожжевом, слоеном или заливном тесте, с разнообразными начинками. Например, во многих странах популярен бурек – пирог из тонкого теста, начиненный сыром, мясом или шпинатом.

Если вы ищете вариант сытной домашней выпечки, попробуйте приготовить пирог с фаршем и капустой. Сочетание сочной мясной начинки с нежной тушеной капустой создает идеальный баланс вкусов. Такой пирог получается ароматным, мягким и невероятно вкусным как в горячем, так и холодном виде. Он отлично подойдет для семейного обеда, пикника или перекуса на работе. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hot_spicyua".

Как приготовить пирог с фаршем и капустой

Ингредиенты:

фарш из телятины – 400 г;

капуста – 350 г;

лук – 1 шт.;

густой томатный сок – 3 ст. л. (или 1 ст. л. томатной пасты);

Ингредиенты для заливки:

яйца – 3 шт.;

сливки – 200 мл;

сыр моцарелла – 150 г;

специи – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Обжарить фарш на смеси сливочного и растительного масла до золотистой корочки.

2.Добавить нарезанный лук, крупно нарезанную капусту и тушить около 15 минут.

3.Влить томатный сок и добавить специи.

4.Тушить до того момента, пока вся жидкость не испарится.

5.Для заливки взбить яйца, сливки, натереть сыр моцареллу, добавить немного соли и перемешать.

6.В сковороду или жаростойкую форму выложить готовую капусту с фаршем.

7.Залить заливкой и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут, оставить остыть.