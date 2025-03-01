Ситна вечеря в одній сковороді: плов готувати більше не потрібно (відео)
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Смачна вечеря для всієї родини
Для повноцінної ситної, смачної вечері не обов'язково готувати декілька страв. Є рецепт, який позбавить вас цього. Цей рис з м'ясом та овочами схожий на плов, але готується значно швидше.
Спробуйте приготувати його за рецептом від блогерки valeria_pytel й можливо ця страва стане вашою улюбленою.
Інгредієнти:
- Рис — 1 стакан
- Вода — 2,5-3 стакана
- Мʼясо — 300 г
- Цибуля — 1 шт.
- Морква — 1 шт.
- Томатна паста — 1 уп.
- Сіль, перець — на смак
- Часник — 2 зубчики.
- Зелень
- Лаврове листя
- Олія для смаження
Етапи приготування:
- Рис промиваємо та заливаємо водою, ставимо на маленький вогонь та готуємо до готовності.
- Тим часом мʼясо нарізаємо на смужки, на сковорідку вливаємо олію та викладаємо мʼясо, підсмажуємо хвилин 10, додаємо нарізану цибулю пів кільцями та нарізану моркву на кубики.
- Підсмажуємо ще пару хвилин.
- Додаємо пасту та вливаємо воду, щоб мʼясо повністю поринуло.
- Додаємо сіль, перець та часник, накриваємо кришкою та тушкуємо приблизно хвилин 20.
- Далі рис поєднуємо з мʼясом, перемішуємо, додаємо зелень та лаврове листя.