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Ситна вечеря в одній сковороді: плов готувати більше не потрібно (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Рис з м'ясом та овочами
Рис з м'ясом та овочами. Фото Колаж "Телеграф"

Смачна вечеря для всієї родини

Для повноцінної ситної, смачної вечері не обов'язково готувати декілька страв. Є рецепт, який позбавить вас цього. Цей рис з м'ясом та овочами схожий на плов, але готується значно швидше.

Спробуйте приготувати його за рецептом від блогерки valeria_pytel й можливо ця страва стане вашою улюбленою.

Інгредієнти:

  • Рис — 1 стакан
  • Вода — 2,5-3 стакана
  • Мʼясо — 300 г
  • Цибуля — 1 шт.
  • Морква — 1 шт.
  • Томатна паста — 1 уп.
  • Сіль, перець — на смак
  • Часник — 2 зубчики.
  • Зелень
  • Лаврове листя
  • Олія для смаження

Етапи приготування:

  1. Рис промиваємо та заливаємо водою, ставимо на маленький вогонь та готуємо до готовності.
  2. Тим часом мʼясо нарізаємо на смужки, на сковорідку вливаємо олію та викладаємо мʼясо, підсмажуємо хвилин 10, додаємо нарізану цибулю пів кільцями та нарізану моркву на кубики.
  3. Підсмажуємо ще пару хвилин.
  4. Додаємо пасту та вливаємо воду, щоб мʼясо повністю поринуло.
  5. Додаємо сіль, перець та часник, накриваємо кришкою та тушкуємо приблизно хвилин 20.
  6. Далі рис поєднуємо з мʼясом, перемішуємо, додаємо зелень та лаврове листя.
Теги:
#М'ясо #Рецепти #Рис