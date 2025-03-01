Ситна вечеря в одній сковороді: плов готувати більше не потрібно (відео)

Смачна вечеря для всієї родини

Для повноцінної ситної, смачної вечері не обов'язково готувати декілька страв. Є рецепт, який позбавить вас цього. Цей рис з м'ясом та овочами схожий на плов, але готується значно швидше.

Спробуйте приготувати його за рецептом від блогерки valeria_pytel й можливо ця страва стане вашою улюбленою.

Інгредієнти:

Рис — 1 стакан

Вода — 2,5-3 стакана

Мʼясо — 300 г

Цибуля — 1 шт.

Морква — 1 шт.

Томатна паста — 1 уп.

Сіль, перець — на смак

Часник — 2 зубчики.

Зелень

Лаврове листя

Олія для смаження

Етапи приготування: