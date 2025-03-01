Сытный ужин в одной сковороде: плов готовить больше не нужно (видео)

Вкусный ужин для всей семьи

Для полноценного сытного, вкусного ужина необязательно готовить несколько блюд. Есть рецепт, который избавит вас от этого. Этот рис с мясом и овощами похож на плов, но готовится гораздо быстрее.

Попробуйте приготовить его по рецепту от блогера valeria_pytel и возможно это блюдо станет вашим любимым.

Ингредиенты:

Рис – 1 стакан

Вода — 2,5-3 стакана

Мясо — 300 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Томатная паста — 1 упаковка

Соль, перец — по вкусу

Чеснок – 2 зубчика

Зелень

Лавровые листья

Масло для жарки

Этапы приготовления: