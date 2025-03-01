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Сытный ужин в одной сковороде: плов готовить больше не нужно (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Рис с мясом и овощами
Рис с мясом и овощами. Фото Коллаж "Телеграф"

Вкусный ужин для всей семьи

Для полноценного сытного, вкусного ужина необязательно готовить несколько блюд. Есть рецепт, который избавит вас от этого. Этот рис с мясом и овощами похож на плов, но готовится гораздо быстрее.

Попробуйте приготовить его по рецепту от блогера valeria_pytel и возможно это блюдо станет вашим любимым.

Ингредиенты:

  • Рис – 1 стакан
  • Вода — 2,5-3 стакана
  • Мясо — 300 г
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Томатная паста — 1 упаковка
  • Соль, перец — по вкусу
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Зелень
  • Лавровые листья
  • Масло для жарки

Этапы приготовления:

  1. Рис промываем и заливаем водой, ставим на маленький огонь и готовим к готовности.
  2. Тем временем мясо нарезаем на полоски, на сковороду вливаем масло и выкладываем мясо, поджариваем минут 10, добавляем нарезанный лук пол кольцами и нарезанную морковь на кубики.
  3. Поджариваем еще пару минут.
  4. Добавляем пасту и вливаем воду, чтобы мясо полностью погрузилось.
  5. Добавляем соль, перец и чеснок, накрываем крышкой и тушим примерно 20 минут.
  6. Далее рис соединяем с мясом, перемешиваем, добавляем зелень и лавровые листья.
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#Мясо #Рецепты #Злак