Сытный ужин в одной сковороде: плов готовить больше не нужно (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вкусный ужин для всей семьи
Для полноценного сытного, вкусного ужина необязательно готовить несколько блюд. Есть рецепт, который избавит вас от этого. Этот рис с мясом и овощами похож на плов, но готовится гораздо быстрее.
Попробуйте приготовить его по рецепту от блогера valeria_pytel и возможно это блюдо станет вашим любимым.
Ингредиенты:
- Рис – 1 стакан
- Вода — 2,5-3 стакана
- Мясо — 300 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Томатная паста — 1 упаковка
- Соль, перец — по вкусу
- Чеснок – 2 зубчика
- Зелень
- Лавровые листья
- Масло для жарки
Этапы приготовления:
- Рис промываем и заливаем водой, ставим на маленький огонь и готовим к готовности.
- Тем временем мясо нарезаем на полоски, на сковороду вливаем масло и выкладываем мясо, поджариваем минут 10, добавляем нарезанный лук пол кольцами и нарезанную морковь на кубики.
- Поджариваем еще пару минут.
- Добавляем пасту и вливаем воду, чтобы мясо полностью погрузилось.
- Добавляем соль, перец и чеснок, накрываем крышкой и тушим примерно 20 минут.
- Далее рис соединяем с мясом, перемешиваем, добавляем зелень и лавровые листья.