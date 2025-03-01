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Такі відбивні ви ще не готували: ніжна та соковита альтернатива класичному м’ясу (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Відбивні із курячих сердець
Відбивні із курячих сердець. Фото скріншот Instagram

Рецепт, який зробить вечерю особливою

Якщо ви ще не готували відбивні з курячих сердець, обов'язково спробуйте цей рецепт. Готуються вони дуже просто, а виходять неймовірно ніжними, соковитими та мають апетитну золотисту скоринку. Це відмінний варіант для ситного обіду чи вечері, який точно сподобається всій родині.

Блогерка anna_sma4notyt наочно показала, як приготувати відбивні з курячих сердець.

Інгредієнти:

  • 500 г курячих сердець;
  • 2 яйця;
  • 3 ст. л. борошна;
  • 1 зубчик часнику (опціонально);
  • Сіль і перець — на смак;
  • Олія для смаження.

Приготування:

  1. Курячі серця добре промийте та розріжте навпіл уздовж, але не до кінця, щоб вони розкривалися, як книжка. Видаліть згустки крові та плівки.
  2. Накрийте серця харчовою плівкою або покладіть у пакет і злегка відбийте кухонним молотком. Не перестарайтеся, щоб не порвати м’ясо.
  3. У мисці збийте яйця, додайте сіль, перець і подрібнений часник (якщо використовуєте).
  4. Обваляйте серця спочатку в борошні, потім занурте в яєчну суміш.
  5. Розігрійте олію на середньому вогні та обсмажуйте відбивні з обох боків по 2–3 хвилини до золотистої скоринки.
  6. Викладіть відбивні на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Подавайте з овочами, картопляним пюре або салатом.
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