Такі відбивні ви ще не готували: ніжна та соковита альтернатива класичному м’ясу (відео)

Рецепт, який зробить вечерю особливою

Якщо ви ще не готували відбивні з курячих сердець, обов'язково спробуйте цей рецепт. Готуються вони дуже просто, а виходять неймовірно ніжними, соковитими та мають апетитну золотисту скоринку. Це відмінний варіант для ситного обіду чи вечері, який точно сподобається всій родині.

Блогерка anna_sma4notyt наочно показала, як приготувати відбивні з курячих сердець.

Інгредієнти:

500 г курячих сердець;

2 яйця;

3 ст. л. борошна;

1 зубчик часнику (опціонально);

Сіль і перець — на смак;

Олія для смаження.

Приготування: