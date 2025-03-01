Такі відбивні ви ще не готували: ніжна та соковита альтернатива класичному м’ясу (відео)
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Рецепт, який зробить вечерю особливою
Якщо ви ще не готували відбивні з курячих сердець, обов'язково спробуйте цей рецепт. Готуються вони дуже просто, а виходять неймовірно ніжними, соковитими та мають апетитну золотисту скоринку. Це відмінний варіант для ситного обіду чи вечері, який точно сподобається всій родині.
Блогерка anna_sma4notyt наочно показала, як приготувати відбивні з курячих сердець.
Інгредієнти:
- 500 г курячих сердець;
- 2 яйця;
- 3 ст. л. борошна;
- 1 зубчик часнику (опціонально);
- Сіль і перець — на смак;
- Олія для смаження.
Приготування:
- Курячі серця добре промийте та розріжте навпіл уздовж, але не до кінця, щоб вони розкривалися, як книжка. Видаліть згустки крові та плівки.
- Накрийте серця харчовою плівкою або покладіть у пакет і злегка відбийте кухонним молотком. Не перестарайтеся, щоб не порвати м’ясо.
- У мисці збийте яйця, додайте сіль, перець і подрібнений часник (якщо використовуєте).
- Обваляйте серця спочатку в борошні, потім занурте в яєчну суміш.
- Розігрійте олію на середньому вогні та обсмажуйте відбивні з обох боків по 2–3 хвилини до золотистої скоринки.
- Викладіть відбивні на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Подавайте з овочами, картопляним пюре або салатом.