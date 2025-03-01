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Такие отбивные вы еще не готовили: нежная и сочная альтернатива классическому мясу (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Отбивные из куриных сердец
Отбивные из куриных сердец. Фото скриншот Instagram

Рецепт, который сделает ужин особым

Если вы еще не готовили отбивные из куриных сердец, обязательно попробуйте этот рецепт. Готовятся они просто, а получаются невероятно нежными, сочными и имеют аппетитную золотистую корочку. Это отличный вариант для сытного обеда или ужина, который точно понравится всей семье.

Блогерша anna_sma4notyt наглядно показала, как приготовить отбивные из куриных сердец.

Ингредиенты:

  • 500 г куриных сердец;
  • 2 яйца;
  • 3 ст. л. муки;
  • 1 зубчик чеснока (опционально);
  • Соль и перец – по вкусу;
  • Масло для жарки.

Приготовление:

  1. Куриные сердца хорошо промойте и разрежьте пополам вдоль, но не до конца, чтобы они раскрывались как книга. Удалите сгустки крови и пленки.
  2. Накройте сердца пищевой пленкой или уложите в пакет и слегка отбейте кухонным молотком. Не переусердствуйте, чтобы не порвать мясо.
  3. В миске взбейте яйца, добавьте соль, перец и измельченный чеснок (если используете).
  4. Обваляйте сердца сначала в муке, затем окуните в яичную смесь.
  5. Разогрейте масло на среднем огне и обжаривайте отбивные с обеих сторон по 2–3 минуты до золотистой корочки.
  6. Выложите отбивные на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавайте с овощами, картофельным пюре или салатом.
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