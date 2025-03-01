Такие отбивные вы еще не готовили: нежная и сочная альтернатива классическому мясу (видео)
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Рецепт, который сделает ужин особым
Если вы еще не готовили отбивные из куриных сердец, обязательно попробуйте этот рецепт. Готовятся они просто, а получаются невероятно нежными, сочными и имеют аппетитную золотистую корочку. Это отличный вариант для сытного обеда или ужина, который точно понравится всей семье.
Блогерша anna_sma4notyt наглядно показала, как приготовить отбивные из куриных сердец.
Ингредиенты:
- 500 г куриных сердец;
- 2 яйца;
- 3 ст. л. муки;
- 1 зубчик чеснока (опционально);
- Соль и перец – по вкусу;
- Масло для жарки.
Приготовление:
- Куриные сердца хорошо промойте и разрежьте пополам вдоль, но не до конца, чтобы они раскрывались как книга. Удалите сгустки крови и пленки.
- Накройте сердца пищевой пленкой или уложите в пакет и слегка отбейте кухонным молотком. Не переусердствуйте, чтобы не порвать мясо.
- В миске взбейте яйца, добавьте соль, перец и измельченный чеснок (если используете).
- Обваляйте сердца сначала в муке, затем окуните в яичную смесь.
- Разогрейте масло на среднем огне и обжаривайте отбивные с обеих сторон по 2–3 минуты до золотистой корочки.
- Выложите отбивные на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавайте с овощами, картофельным пюре или салатом.