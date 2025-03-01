Такие отбивные вы еще не готовили: нежная и сочная альтернатива классическому мясу (видео)

Рецепт, который сделает ужин особым

Если вы еще не готовили отбивные из куриных сердец, обязательно попробуйте этот рецепт. Готовятся они просто, а получаются невероятно нежными, сочными и имеют аппетитную золотистую корочку. Это отличный вариант для сытного обеда или ужина, который точно понравится всей семье.

Блогерша anna_sma4notyt наглядно показала, как приготовить отбивные из куриных сердец.

Ингредиенты:

500 г куриных сердец;

2 яйца;

3 ст. л. муки;

1 зубчик чеснока (опционально);

Соль и перец – по вкусу;

Масло для жарки.

Приготовление: