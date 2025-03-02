Рідні оближуть тарілки та попросять добавку: ідея смачної вечері за 15 хвилин (відео)

Ситно, швидко, по-домашньому

Коли часу обмаль, а хочеться чогось смачного й ситного, на порятунок приходять макарони. До них можна приготувати котлети, а якщо бажання смажити їх нема, приготуйте ці макарони с сосисками у сирному соусі. Це страва, яку оцінять і дорослі, і діти.

Мінімум зусиль – і всього за кілька хвилин у вас на столі гаряча, ароматна вечеря. Рецептом такої страви поділилась блогерка valeria_pytel.

Інгредієнти:

Макарони — 200 г.

Сосиски — 3 шт.

Томатна паста — 1 уп.

Сметана — 3 ст.л.

Сир (моцарела) — 150 г.

Сіль, перець — на смак.

Приготування: