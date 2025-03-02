Рідні оближуть тарілки та попросять добавку: ідея смачної вечері за 15 хвилин (відео)
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Ситно, швидко, по-домашньому
Коли часу обмаль, а хочеться чогось смачного й ситного, на порятунок приходять макарони. До них можна приготувати котлети, а якщо бажання смажити їх нема, приготуйте ці макарони с сосисками у сирному соусі. Це страва, яку оцінять і дорослі, і діти.
Мінімум зусиль – і всього за кілька хвилин у вас на столі гаряча, ароматна вечеря. Рецептом такої страви поділилась блогерка valeria_pytel.
Інгредієнти:
- Макарони — 200 г.
- Сосиски — 3 шт.
- Томатна паста — 1 уп.
- Сметана — 3 ст.л.
- Сир (моцарела) — 150 г.
- Сіль, перець — на смак.
Приготування:
- Макарони завчасно відварюємо у підсоленій воді.
- Сосиски нарізаємо та трішки підсмажуємо, додаємо томатну пасту, сметану, все перемішуємо.
- Всипаємо макарони, додаємо сіль та спеції.
- Всипаємо натертий сир, накриваємо кришкою та даємо 5 хвилин розплавитися сиру.