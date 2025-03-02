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Рідні оближуть тарілки та попросять добавку: ідея смачної вечері за 15 хвилин (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Макарони з соусом та сосисками
Макарони з соусом та сосисками. Фото Колаж "Телеграфу"

Ситно, швидко, по-домашньому

Коли часу обмаль, а хочеться чогось смачного й ситного, на порятунок приходять макарони. До них можна приготувати котлети, а якщо бажання смажити їх нема, приготуйте ці макарони с сосисками у сирному соусі. Це страва, яку оцінять і дорослі, і діти.

Мінімум зусиль – і всього за кілька хвилин у вас на столі гаряча, ароматна вечеря. Рецептом такої страви поділилась блогерка valeria_pytel.

Інгредієнти:

  • Макарони — 200 г.
  • Сосиски — 3 шт.
  • Томатна паста — 1 уп.
  • Сметана — 3 ст.л.
  • Сир (моцарела) — 150 г.
  • Сіль, перець — на смак.

Приготування:

  1. Макарони завчасно відварюємо у підсоленій воді.
  2. Сосиски нарізаємо та трішки підсмажуємо, додаємо томатну пасту, сметану, все перемішуємо.
  3. Всипаємо макарони, додаємо сіль та спеції.
  4. Всипаємо натертий сир, накриваємо кришкою та даємо 5 хвилин розплавитися сиру.
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#Рецепти #Соус #Макарони