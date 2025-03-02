Родные оближут тарелки и попросят добавку: идея вкусного ужина за 15 минут (видео)

Сытно, быстро, по-домашнему

Когда времени мало, а хочется чего-нибудь вкусного и сытного, на помощь приходят макароны. К ним можно приготовить котлеты, а если желания жарить их нет, приготовьте эти макароны с сосисками в сырном соусе. Это блюдо, которое оценят и взрослые и дети.

Минимум усилий – и всего за несколько минут у вас на столе горячий, ароматный ужин. Рецептом этого блюда поделилась блогерша valeria_pytel.

Ингредиенты:

Макароны – 200 г.

Сосиски – 3 шт.

Томатная паста — 1 уп.

Сметана – 3 ст.л.

Сыр (моцарелла) – 150 г.

Соль, перец – по вкусу.

Приготовление: