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Родные оближут тарелки и попросят добавку: идея вкусного ужина за 15 минут (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Макароны с соусом и сосисками
Макароны с соусом и сосисками. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сытно, быстро, по-домашнему

Когда времени мало, а хочется чего-нибудь вкусного и сытного, на помощь приходят макароны. К ним можно приготовить котлеты, а если желания жарить их нет, приготовьте эти макароны с сосисками в сырном соусе. Это блюдо, которое оценят и взрослые и дети.

Минимум усилий – и всего за несколько минут у вас на столе горячий, ароматный ужин. Рецептом этого блюда поделилась блогерша valeria_pytel.

Ингредиенты:

  • Макароны – 200 г.
  • Сосиски – 3 шт.
  • Томатная паста — 1 уп.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Сыр (моцарелла) – 150 г.
  • Соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. Макароны заранее отвариваем в подсоленной воде.
  2. Сосиски нарезаем и немного поджариваем, добавляем томатную пасту, сметану, все перемешиваем.
  3. Всыпаем макароны, добавляем соль и специи.
  4. Высыпаем натертый сыр, накрываем крышкой и даем 5 минут расплавиться сыру.
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#Рецепты #Соус #Макароны