Родные оближут тарелки и попросят добавку: идея вкусного ужина за 15 минут (видео)
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Сытно, быстро, по-домашнему
Когда времени мало, а хочется чего-нибудь вкусного и сытного, на помощь приходят макароны. К ним можно приготовить котлеты, а если желания жарить их нет, приготовьте эти макароны с сосисками в сырном соусе. Это блюдо, которое оценят и взрослые и дети.
Минимум усилий – и всего за несколько минут у вас на столе горячий, ароматный ужин. Рецептом этого блюда поделилась блогерша valeria_pytel.
Ингредиенты:
- Макароны – 200 г.
- Сосиски – 3 шт.
- Томатная паста — 1 уп.
- Сметана – 3 ст.л.
- Сыр (моцарелла) – 150 г.
- Соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Макароны заранее отвариваем в подсоленной воде.
- Сосиски нарезаем и немного поджариваем, добавляем томатную пасту, сметану, все перемешиваем.
- Всыпаем макароны, добавляем соль и специи.
- Высыпаем натертый сыр, накрываем крышкой и даем 5 минут расплавиться сыру.