Вдалий рецепт салату на кожен день: він замінить вам всі обіди і вечері (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Салат виходить смачним і недорогим
Салат виходить смачним і недорогим. Фото zira.uz

Чудовий рецепт яскравої закуски

З буряка можна приготувати чимало смачних страв. Ми ділились рецептом старовинної української страви — таратути. Тепер розповімо як приготувати чудовий салат, який замінить вас всі обіди та вечері.

Це чудова закуска на кожен день. Приготування просте, а смак на висоті. Рецептом поділились у кулінарному блозі cook_with_me_at_home.

Інгредієнти:

  • буряк – 750 г
  • горошок – 300 г
  • мариновані огірки – 300 г
  • плавлений сирок – 280 г
  • перець, сіль – до смаку
  • майонез – 5-6 ст. л.
  • часник – 8-10 зубчиків

Спосіб приготування:

  1. Буряк відварюємо або запікаємо до м’якості. Чистимо його від шкірки.
  2. Трохи відтискаємо від води огірки. З консервованого горошку зливаємо рідину.
  3. Невеликими кубиками нарізаємо відварений буряк. Так само нарізаємо огірки та плавлені сирки. З’єднуємо їх у мисці.
  4. Додаємо відціджений горошок, спеції, перемішуємо. Окремо подрібнюємо будь-яким зручним чином часник та змішуємо його з майонезом.
  5. Заправляємо салат часниковим соусом. Все ретельно перемішуємо — і можна подавати до столу.

Рецепт дуже простий, а страва доволі ситна і має насичений смак. Також ми ділились рецептом апетитного "Київського" салату.

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#Рецепт #Буряк #Сир #Салат