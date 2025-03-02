Вдалий рецепт салату на кожен день: він замінить вам всі обіди і вечері (відео)

Чудовий рецепт яскравої закуски

З буряка можна приготувати чимало смачних страв. Ми ділились рецептом старовинної української страви — таратути. Тепер розповімо як приготувати чудовий салат, який замінить вас всі обіди та вечері.

Це чудова закуска на кожен день. Приготування просте, а смак на висоті. Рецептом поділились у кулінарному блозі cook_with_me_at_home.

Інгредієнти:

буряк – 750 г

горошок – 300 г

мариновані огірки – 300 г

плавлений сирок – 280 г

перець, сіль – до смаку

майонез – 5-6 ст. л.

часник – 8-10 зубчиків

Спосіб приготування:

Буряк відварюємо або запікаємо до м’якості. Чистимо його від шкірки. Трохи відтискаємо від води огірки. З консервованого горошку зливаємо рідину. Невеликими кубиками нарізаємо відварений буряк. Так само нарізаємо огірки та плавлені сирки. З’єднуємо їх у мисці. Додаємо відціджений горошок, спеції, перемішуємо. Окремо подрібнюємо будь-яким зручним чином часник та змішуємо його з майонезом. Заправляємо салат часниковим соусом. Все ретельно перемішуємо — і можна подавати до столу.

Рецепт дуже простий, а страва доволі ситна і має насичений смак. Також ми ділились рецептом апетитного "Київського" салату.