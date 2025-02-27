Якщо вдома є буряк, приготуйте цю старовинну страву: закуска, яка замінить дорогущу листову зелень (відео)
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Як приготувати смачну закуску з буряка
Українська кухня багата на різноманітні та яскраві страви. Ми розповідали, як приготувати пишні сирні пончики. Тепер ділимось рецептом цікавої закуски з буряка — таратути.
Зараз, коли хочеться овочів, а листова зелень в супермаркетах дорогуща, варто їсти сезонні овочі. І вас у цьому допоможе таратута з буряка. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком diana_kulikovska.
Інгредієнти:
- Буряк середнього розміру – 5 шт.
- Свіжі огірки – 6 шт.
- Велика цибулина – 1 шт.
- Тертий хрін – 1 ст. л.
- Рослинна олія – 1 ст. л.
- Огірковий розсіл – 1 склянка.
- Відвар з буряка – 2 склянки.
Спосіб приготування:
- Відваріть буряк до готовності (близько 30 хвилин) на середньому вогні, не додаючи солі. Охолодіть буряк.
- Наріжте огірки та цибулю дрібними кубиками. Натріть хрін на дрібній тертці. Наріжте охолоджений буряк скибочками.
- Змішайте нарізані овочі, хрін, олію, огірковий розсіл та відвар з буряка. Поставте страву в холодильник на добу для настоювання.
Хоча куштувати рекомендують за добу, якщо ви не можете чекати, можна вживати вже через 2 години, головне — подавати таратуту холодною. Також ми ділились рецептом смачних вареників з капустою.