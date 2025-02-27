Якщо вдома є буряк, приготуйте цю старовинну страву: закуска, яка замінить дорогущу листову зелень (відео)

Як приготувати смачну закуску з буряка

Українська кухня багата на різноманітні та яскраві страви. Ми розповідали, як приготувати пишні сирні пончики. Тепер ділимось рецептом цікавої закуски з буряка — таратути.

Зараз, коли хочеться овочів, а листова зелень в супермаркетах дорогуща, варто їсти сезонні овочі. І вас у цьому допоможе таратута з буряка. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком diana_kulikovska.

Інгредієнти:

Буряк середнього розміру – 5 шт.

Свіжі огірки – 6 шт.

Велика цибулина – 1 шт.

Тертий хрін – 1 ст. л.

Рослинна олія – 1 ст. л.

Огірковий розсіл – 1 склянка.

Відвар з буряка – 2 склянки.

Спосіб приготування:

Відваріть буряк до готовності (близько 30 хвилин) на середньому вогні, не додаючи солі. Охолодіть буряк. Наріжте огірки та цибулю дрібними кубиками. Натріть хрін на дрібній тертці. Наріжте охолоджений буряк скибочками. Змішайте нарізані овочі, хрін, олію, огірковий розсіл та відвар з буряка. Поставте страву в холодильник на добу для настоювання.

Хоча куштувати рекомендують за добу, якщо ви не можете чекати, можна вживати вже через 2 години, головне — подавати таратуту холодною. Також ми ділились рецептом смачних вареників з капустою.