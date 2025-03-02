Борщ на швидку руку: простий рецепт для зайнятих господинь (відео)

Як приготувати ароматну страву з замороженої засмажки

У кожного є свої секрети приготування борщу. Деякі кулінари не додають до нього картоплю, щоб вона не забирала смак. Але ніхто не буде сперечатись, що без заправки борщ приготувати неможливо. Зазвичай на її підготовку йде багато часу. Але це можна змінити.

Блогерка yummy.lera пропонує рецепт заготовки, яка допоможе скоротити час для приготування борщу і при цьому зберегти улюблений смак.

Інгредієнти:

Для засмажки (на 7 шт.):

2 ст.л. олії

2 цибулі

2 моркви

2 буряка

1 ст.л. лимонного соку

1 ч.л. цукру

140 г томатної пасти

сіль, перець

75 мл води

Для борщу (на 2 л):

200-250 г м‘яса

лавровий лист, сіль та перець

1-2 картоплі

150-200 г капусти

1 кубик замороженої засмажки.

Приготування: