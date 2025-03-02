Борщ на скорую руку: простой рецепт для занятых хозяек (видео)
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Как приготовить ароматное блюдо из замороженной зажарки
У каждого есть свои секреты приготовления борща. Некоторые кулинары не добавляют к нему картофель, чтобы он не забирал вкус. Но никто не будет спорить, что без заправки борщ приготовить невозможно. Обычно на ее подготовку уходит много времени. Но это можно изменить.
Блогерша yummy.lera предлагает рецепт заготовки, которая поможет сократить время для приготовления борща и при этом сохранить любимый вкус.
Ингредиенты:
Для зажарки (на 7 шт.):
- 2 ст.л. масла
- 2 лука
- 2 моркови
- 2 свеклы
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1 ч.л. сахара
- 140 г томатной пасты
- соль, перец
- 75 мл воды
Для борща (на 2 л):
- 200-250 г мяса
- лавровый лист, соль и перец
- 1-2 картофеля
- 150-200 г капусты
- 1 кубик замороженной зажарки.
Приготовление:
- Для зажарки мелко нарезанный лук жарим на растительном масле до золотистого цвета. Добавляем натертую морковь, свеклу и жарим еще несколько минут. Добавляем лимонный сок, сахар, томатную пасту, соль, перец, воду и тушим 3-4 минуты.
- Готовой зажарке даем остыть. Затем распределяем ее по силиконовым формам и замораживаем.
- Мясо, лавровый лист, соль и перец заливаем водой и варим до готовности (говядину и свинину – 60 минут, курицу – 25 минут).
- Вынимаем мясо и делим на волокна.
- В бульон добавляем нарезанный картофель и варим до полуготовности.
- Добавляем мясо, нашинкованную капусту, замороженную зажарку, специи по желанию и варим несколько минут. Борщ накрываем крышкой и даем настояться хотя бы 10 минут.