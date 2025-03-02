Борщ на скорую руку: простой рецепт для занятых хозяек (видео)

Как приготовить ароматное блюдо из замороженной зажарки

У каждого есть свои секреты приготовления борща. Некоторые кулинары не добавляют к нему картофель, чтобы он не забирал вкус. Но никто не будет спорить, что без заправки борщ приготовить невозможно. Обычно на ее подготовку уходит много времени. Но это можно изменить.

Блогерша yummy.lera предлагает рецепт заготовки, которая поможет сократить время для приготовления борща и при этом сохранить любимый вкус.

Ингредиенты:

Для зажарки (на 7 шт.):

2 ст.л. масла

2 лука

2 моркови

2 свеклы

1 ст.л. лимонного сока

1 ч.л. сахара

140 г томатной пасты

соль, перец

75 мл воды

Для борща (на 2 л):

200-250 г мяса

лавровый лист, соль и перец

1-2 картофеля

150-200 г капусты

1 кубик замороженной зажарки.

Приготовление: