Возитися з тістом не доведеться: цей торт без випічки зведе з розуму будь-кого (відео)
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Приготування цієї страви не займе багато часу
Випічка буває найрізноманітнішою — від повітряних бісквітів і ніжних круасанів до хрусткого печива та шаруватих пирогів. Одним із цікавих варіантів є мармурове печиво, яке вирізняється незвичайним візерунком і поєднанням смаків. Але що, коли хочеться чогось особливого без зайвого клопоту з духовкою?
Саме для таких випадків існують торти без випічки! Вони ніжні, насичені й не вимагають довгого приготування. Цей рецепт поєднує розсипчасту крихту з ароматним сметанним кремом, створюючи ідеальний баланс текстур та смаків. А поділилися ним на Instagram-сторінці "oliakobyk".
Як приготувати торт без випічки
Інгредієнти:
Для крихти
- 300 г борошна;
- 60 г цукру;
- 120 г вершкового масла;
- щіпка солі;
Крем
- 500 г сметани 20%;
- 2 яйця;
- 1 ст. крохмалю;
- 20 г ванільного цукру;
- 50 г вершкового масла;
- 120 г цукру;
Спосіб приготування:
1.М'яке вершкове масло, цукор, борошно та дрібку солі перетерти у крихту, яку обсмажити на сухій сковороді, перемішуючи до рум'яності (близько 5 хв). Відкласти убік, щоб крихта вистигла.
2.Для приготування крему необхідно змішати яйця, крохмаль, сметану, цукор і варити крем, постійно перемішуючи до загустіння. Як тільки з'являться перші бульбашки кипіння, варити ще 30 секунд. Зняти з плити, додати ванільний цукор, вершкове масло і перемішати до однорідності.
3.Відкласти 4 столові ложки крихти для посипання торта зверху, а решту розділити на 4 частини. Також розділити гарячий крем на 4 частини.
4.На дно форми викласти частину крихти, зверху гарячий крем. Повторити кроки чотири рази. Поставити десерт у холодильник на декілька годин.