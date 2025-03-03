Возитися з тістом не доведеться: цей торт без випічки зведе з розуму будь-кого (відео)

Приготування цієї страви не займе багато часу

Випічка буває найрізноманітнішою — від повітряних бісквітів і ніжних круасанів до хрусткого печива та шаруватих пирогів. Одним із цікавих варіантів є мармурове печиво, яке вирізняється незвичайним візерунком і поєднанням смаків. Але що, коли хочеться чогось особливого без зайвого клопоту з духовкою?

Саме для таких випадків існують торти без випічки! Вони ніжні, насичені й не вимагають довгого приготування. Цей рецепт поєднує розсипчасту крихту з ароматним сметанним кремом, створюючи ідеальний баланс текстур та смаків. А поділилися ним на Instagram-сторінці "oliakobyk".

Як приготувати торт без випічки

Інгредієнти:

Для крихти

300 г борошна;

60 г цукру;

120 г вершкового масла;

щіпка солі;

Крем

500 г сметани 20%;

2 яйця;

1 ст. крохмалю;

20 г ванільного цукру;

50 г вершкового масла;

120 г цукру;

Спосіб приготування:

1.М'яке вершкове масло, цукор, борошно та дрібку солі перетерти у крихту, яку обсмажити на сухій сковороді, перемішуючи до рум'яності (близько 5 хв). Відкласти убік, щоб крихта вистигла.

2.Для приготування крему необхідно змішати яйця, крохмаль, сметану, цукор і варити крем, постійно перемішуючи до загустіння. Як тільки з'являться перші бульбашки кипіння, варити ще 30 секунд. Зняти з плити, додати ванільний цукор, вершкове масло і перемішати до однорідності.

3.Відкласти 4 столові ложки крихти для посипання торта зверху, а решту розділити на 4 частини. Також розділити гарячий крем на 4 частини.

4.На дно форми викласти частину крихти, зверху гарячий крем. Повторити кроки чотири рази. Поставити десерт у холодильник на декілька годин.